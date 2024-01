Assenza pesantissima contro la Juventus: adesso è UFFICIALE

E’ giorno di vigilia per la Juventus, che inizierà il nuovo anno giocando in casa contro la Salernitana negli ottavi di Coppa Italia.

Una partita di quelle non sottovalutare, perché in questo torneo le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Bisognerà giocare con grande concentrazione se si vorrà portare a casa il successo e dunque la qualificazione al turno successivo. Alzare questo trofeo del resto è un obiettivo stagionale della formazione di Allegri.

Ancora c’è qualche dubbio per il tecnico della Juventus, che ha già annunciato però che tra i pali ci sarà Perin mentre in difesa Rugani avrà una chance. Non giocherà Yildiz, potrebbe rivedersi Chiesa fin dal primo minuto. Ad ogni modo, sarà una squadra competitiva e con tanta voglia di vincere.

Juventus, occhio alla Salernitana: ma Inzaghi ha tanti big fuori

Sicuramente ci sarà un ampio turn over da parte del tecnico bianconero, che deve gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi giocatori anche in vista della successiva sfida di campionato. Anche la Salernitana però avrà diverse novità all’interno del suo undici titolare, stando alle ultime indiscrezioni.

Anche perché la lista dei convocati non vede al suo interno diversi elementi. Non ci sarà Mazzocchi, ad esempio, perché per il difensore potrebbe esserci a breve l’ufficialità del suo trasferimento al Napoli. Ma non ci saranno nemmeno altri elementi chiave come Dia e Candreva. Che si aggiungono a

Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Cabral e Pirola. Anche loro salteranno questa partita di Coppa Italia, con Inzaghi chiamato a trovare delle alternative pure tra i giovani della Primavera.