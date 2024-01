Vlahovic via dalla Juventus a gennaio: l’erede è un fantasista

Quale futuro per Dusan Vlahovic? Annuncio da Torino sul destino del serbo, che è tentato dalla Premier League.

Già cercato in estate dal Chelsea, questa volta c’è un’altra società inglese che ha mosso passi importanti per prendere dalla Juventus Vlahovic nel corso della sessione invernale di calciomercato. L’offerta sul tavolo dei bianconeri può avvicinarsi ai 70 milioni di euro.

Dall’Inghilterra rilanciano le indiscrezioni di mercato Juve riguardo la cessione all’Arsenal di Dusan Vlahovic. Il serbo è finito prepotentemente nella lista dei Gunners per questo mercato invernale 2024. Valutazioni in corso da parte dei bianconeri, che potrebbero decidere di vendere il giocatore a fronte di una maxi proposta che si avvicini ai 70-80 milioni di euro. Intanto, per la sostituzione Cristiano Giuntoli ha già scelto l’eventuale erede. A sorpresa, non arriverà un big in attacco ma una sorpresa sulla trequarti. E’ questa la strategia dell’area mercato bianconera che pensa soprattutto al futuro della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve: sostituto Vlahovic, ecco chi è

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo il futuro alla Juventus dell’attaccante Dusan Vlahovic. Ecco la scelta della società nel caso in cui non dovesse rinnovare l’attaccante serbo.

Nel corso del pre partita Juventus Salernitana di Coppa Italia, il ds Giuntoli ha frenato riguardo l’eventuale cessione a gennaio di Vlahovic: “Non è in vendita”. Messaggio chiaro da parte del dirigente che ha chiuso le porte all’eventuale addio dell’attaccante che resta, comunque, sulla bocca di tantissime squadre europee. In particolar modo l’Arsenal, alla ricerca di un altro giocatore nel reparto offensivo. I Gunners potrebbero tentare l’affondo già a gennaio anche se Arteta valuta il profilo del serbo anche in vista della prossima stagione. Per il momento, il rinnovo di Vlahovic con la Juventus è in alto mare. In caso d’addio del calciatore, già a gennaio, Giuntoli avrebbe deciso di puntare tutto su un trequartista: si tratta del talento ucraino, classe 2002, dello Shakhtar Donetsk. Il dirigente vuole a tutti i costi portare alla Juventus Sudakov. E’ il profilo in cima alla lista dei desideri dei bianconeri, con Giuntoli che l’avrebbe puntato già da adesso per anticipare l’eventuale concorrenza. La richiesta degli ucraini è abbastanza alta, ecco perché c’è bisogno di tempo prima della fumata bianca che può arrivare anche la prossima estate. L’accelerata a gennaio può avvenire solo grazie alla cessione di qualche altro giocatore, per il momento tutto resta in stand by.