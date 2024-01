Juventus, tegola Rabiot: non solo il Frosinone, ecco le partite a rischio

Rabiot, ecco cosa sta succedendo. Il calciatore francese potrebbe essere a rischio per le partite: i dettagli della situazione.

La Juventus si trova di fronte a un periodo critico, con notizie che suggeriscono un’assenza significativa nel suo centrocampo. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Adrien Rabiot salterà la prossima partita di Coppa Italia contro il Frosinone, e c’è incertezza riguardo alla sua disponibilità per l’importante sfida di Serie A contro il Sassuolo.

La mancanza di Rabiot in campo è destinata a creare un vuoto nel centrocampo bianconero. Il giocatore francese si è affermato come un elemento chiave nella squadra, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. La sua assenza potrebbe comportare una ridefinizione delle strategie di gioco da parte dell’allenatore e mettere alla prova la profondità della rosa juventina.

Rabiot a rischio anche per il Sassuolo

La notizia della sua assenza dalla partita di Coppa Italia contro il Frosinone è già un colpo per la Juventus, che avrebbe sicuramente contato sulle sue abilità in questo importante appuntamento. Tuttavia, l’incertezza riguardo alla sua presenza contro il Sassuolo aggiunge un ulteriore livello di preoccupazione. Il Sassuolo, una squadra competitiva che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi del campionato, rappresenta una sfida impegnativa per la Juventus. La mancanza di Rabiot potrebbe influire sul controllo a centrocampo e sulla capacità di dettare i ritmi della partita.

Gli appassionati della Juventus dovranno attendere ulteriori aggiornamenti sulla condizione fisica del francese nelle prossime settimane. Nel frattempo, sarà interessante vedere come l’allenatore Allegri si adatterà alla sua assenza e quali giocatori assumeranno un ruolo più rilevante per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista francese. La Juventus ha dimostrato in passato di saper gestire situazioni difficili, ma la mancanza di un giocatore chiave come Rabiot potrebbe rappresentare una sfida significativa nel perseguire gli obiettivi della squadra in questa stagione.