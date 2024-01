Accordo raggiunto: mercoledì firma per la Juventus

Sono le vicende di calciomercato ad infiammare questo mese di gennaio che sarà molto importante per la Juventus.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri sta infatti cercando di ritagliarsi un posto al sole nel campionato di serie A. I risultati fin qui conquistati hanno senz’altro soddisfatto sia la tifoseria che la dirigenza. Ma è chiaro che un club ambizioso punta sempre a qualcosa in più.

Continuando su questa strada la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non dovrebbe essere un problema. Ma la Juventus ha tutte le carte in regola per coltivare quello che all’inizio stagione sembrava essere soltanto un sogno. Vale a dire la conquista di quel tricolore che nella bacheca bianconera manca ormai da troppi anni. Non sarà ovviamente semplice però duellare con l’Inter di Simone Inzaghi, che ha una rosa con maggiori alternative. Ecco perché il calciomercato di gennaio sarà molto importante per i bianconeri, che devono trovare rinforzi in tutte le zone del campo.

Il progetto della Juve però ovviamente non si ferma solo a questo campionato, lo sguardo è già rivolto più avanti con Giuntoli a caccia di giovani di talento. Puntare sulla linea verde è una strategia che ha dato, sta dando e darà delle grandi soddisfazioni.

⚪️⚫️🇲🇪 Excl: Juventus have finally sealed all the documents for Vasilije Adzić (2006) — deal done, here we go now confirmed.

🛫 Understand Adzić will fly to Turin on Tuesday, medical booked and contract signing on Wednesday.

Adzić will be at Juventus Stadium for Juve-Sassuolo. pic.twitter.com/iQX2zTCZLO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024