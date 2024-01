Accordo trovato, firma a zero per la Juventus: i bianconeri hanno fatto la mossa decisiva e sono pronti ad aspettarlo. Arriva alla fine della stagione

Ormai sembra fatta. Un accordo che era nell’aria da un pezzo e che adesso a quanto pare è solamente questione di tempo. Quello che rimane da qui alla fine della stagione. La proposta della Juventus – secondo quanto riportato da Il Messaggero – non verrà pareggiata dalla squadra attuale proprietaria del cartellino. Andrà via a parametro zero e con molta probabilità sarà Torino la sua prossima città.

Un esterno per Allegri – o chi per lui – dalla prossima stagione. Un esterno che conosce molto bene il calcio italiano e che nella sua prima esperienza in Serie A aveva fatto intravedere delle grandissime cose. Un poco meno adesso, si accende a sprazzi, ma quando lo fa risulta essere ancora decisivo. Ecco, Felipe Anderson, se sta bene, è uno di quelli che dentro la Juventus ci possono stare davvero.

Accordo trovato con Felipe Anderson, firma a zero

La Juve, si legge, gli ha offerto 4milioni di euro all’anno come contratto per strapparlo alla Lazio. E la società di Lotito non sembra essere intenzionata a pareggiare l’offerta bianconera. In più di un’occasione in questa stagione si è parlato anche di un possibile addio, l’idillio con Sarri non è mai stato granché, e adesso con il contratto in scadenza le possibilità per un rinnovo sono ridotte al minimo.

E la Juve ha sentito l’odore dell’affare e ha deciso di affondare il colpo. Quasi chiuso quindi. Resta solo da attendere la fine della stagione. A giugno i bianconeri avranno quell’esterno che forse, magari a zero, potrebbe arrivare anche adesso. L’ipotesi Bernardeschi non è mai tramontata.