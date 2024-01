Dalla Juventus al Napoli: offerta da oltre 30 milioni, risposta choc

C’è sempre tanta attesa tra i tifosi della Juventus per le mosse di calciomercato di questi ultimi giorni di gennaio.

Attenzione massima in casa bianconera alle vicende di campo prima di quelle legate ai trasferimenti sia in entrata che in uscita. Battendo il Lecce nel weekend infatti la formazione allenata da Massimiliano Allegri riuscirebbe a conquistare la vetta della classifica, sorpassando seppur solo per il momento, l’Inter di Simone Inzaghi. Giusto prima dello scontro diretto.

È chiaro però che l’attenzione di tutti è rivolta anche ai possibili innesti che potrebbero arrivare alla corte dell’allenatore della Juventus in questi ultimi giorni di gennaio. Sicuramente i bianconeri avrebbero bisogno dell’arrivo del centrocampista tanto atteso da Allegri, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli inevitabilmente ha già rivolto lo sguardo anche al futuro. Perché è nel corso della prossima estate che la Juve farà gli investimenti più importanti per rinnovare il suo organico.

Juventus, il Napoli si fa avanti per Sudakov: muro Shakhtar

A proposito di investimenti, sembra ormai chiaro che la Juve stia cercando giovani di talento da far crescere a Torino. Allegri è stato molto bravo a lanciare i talenti della Next Gen, la società guarda in giro per il mondo alla ricerca di altri elementi già pronti per la serie A. Come ad esempio può essere Sudakov dello Shakhtar.

Il centrocampista ucraino, 21enne che già viene considerato come uno dei talenti mondiali più in vista, è da tempo nel mirino bianconero. La concorrenza però è davvero tanta. Tmw ha rivelato che nelle ultime ore il Napoli – uno dei club più attivi in questa sessione invernale – si è fatto avanti per il calciatore offrendo la bellezza di 30 milioni di euro. Una cifra che lo Shakhtar ha però rifiutato, facendo muro.