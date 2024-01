Clamoroso Juventus: 40 milioni più bonus sul piatto, colpo incredibile Giuntoli

La Juventus si proietta verso la sfida con l’Empoli con in testa la necessità di conquistare altri tre punti per la sua classifica.

Il match contro i toscani sarà l’ultimo di questo mese di gennaio durante il quale la formazione allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a scalzare l’Inter dalla vetta della classifica. Anche se bisogna ricordare ovviamente che i nerazzurri hanno una partita in meno.

Sotto l’aspetto psicologico però riuscire a conquistare il primo posto della classifica di serie A è un piccolo vantaggio che la Juventus dovrà cercare di sfruttare nella corsa verso lo scudetto. Ad inizio stagione nessuno pensava che i bianconeri potessero lottare per il tricolore. Ma Allegri è stato bravo a valorizzare i giovani e a trovare il giusto equilibrio in campo per una squadra che si sta togliendo grandi soddisfazioni. Adesso però ci si aspetta anche qualche novità dal calciomercato, ci sono ancora pochi giorni per fare affari.

Juventus, assalto a Koopmeiners in estate: è lui il prescelto

La Juve va dunque a caccia dell’occasione giusta per rinforzarsi e c’è soprattutto un reparto che ne ha bisogno, vale a dire il centrocampo. Giuntoli sembra avere le idee chiare, alcuni calciatori che sono stati accostati in questi mesi alla squadra bianconera si sono accasati altrove. C’è dunque un piano ben preciso?

Sicuramente sì, considerando che il club torinese ha sempre dimostrato di avere grande lungimiranza. E lo confermano anche le ultime voci che arrivano da Sky Sport, secondo le quali la Juventus avrebbe scelto Koopmeiners dell’Atalanta per rinforzare la squadra della prossima stagione. I bianconeri attendono prima la chiusura di questa sessione di calciomercato per andare poi all’assalto del mediano olandese. Poi metterebbero sul piatto una somma di 40 milioni di euro più bonus per convincere l’Atalanta a lasciar partire il suo gioiello. Finora gli orobici hanno sempre chiuso davanti alla possibilità di cedere il centrocampista.