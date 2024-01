Calciomercato Juventus, accordo a un passo in Serie A: contratto fino al 2026

Calciomercato Juventus, accordo a un passo in Serie A. Nuovo trattativa portata a felice conclusione da parte del direttore tecnico Giuntoli.

Il mercato è pronto a vivere le sue ultime scoppiettanti giornate. Ogni istante può essere quello buono per eclatanti annunci.

Mercato della Juventus probabilmente chiuso in entrata, ma sicuramente aperto per quanto riguarda le uscite. E dopo Moise Kean, che tra poco volerà in Spagna, per indossare la maglia dell’Atletico Madrid, ecco un’altra uscita dai cancelli della Continassa. Annuncio.

L’annuncio, praticamente in tempo reale, ci arriva dall’esperto di mercato, Nicolò Schira. Con un post su X ci informa che: “Affare fatto e confermato! Saverio Domanico, classe 2005 al Monza dalla Juventus. Contratto fino al 2026. Prevista la firma oggi“. Conosciamo meglio il neoacquisto dei brianzoli, classe 2005.

Il difensore centrale Saverio Domanico passa pertanto dalla Juventus al Monza a titolo definitivo. Nato a Salerno il 26 gennaio 2005 è approdato alla Juventus nel 2019. Nella stagione 2022-2023 il suo esordio nella Primavera bianconera e nella UEFA Youth League, come ci informa acmonza.com.

Giuntoli, la Juventus ed il mercato dei giovani. Un mercato in continuo fermento e che in casa Juventus sta assumendo contorni importanti, sia in entrata che in uscita. Appuntamento quindi al prossimo annuncio!