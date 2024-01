Futuro Koopmeiners, tutto deciso: “Juventus al 99%”

Calciomercato Juventus, il futuro di Koopmeiners è deciso: “Bianconero al 99%”. Ecco quella che è la situazione dell’atalantino

Non adesso, perché non ci sono le possibilità economiche, ma a giugno, o per meglio dire la prossima estate, la Juventus potrebbe prendere quel centrocampista che Allegri sogna ora, adesso, viste le assenze e vista la situazione di classifica. Ma di possibilità ce ne sono poche, quindi meglio concentrarsi a quello che potrebbe succedere in futuro.

E il futuro dice che i bianconeri sono alla ricerca di Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta. Sarebbe un colpaccio, visto che il cartellino costa 40milioni di euro. O almeno sarebbero queste le richieste dell’Atalanta per il proprio uomo. A spiegare però che il futuro è deciso ci ha pensato l’agente Paolo Palermo, che è intervenuto ai microfoni di TVPLAY durante la consueta diretta Twitch.

Calciomercato Juventus, la situazione

“L’Atalanta è una bottega difficile e cara – ha detto – , noi ne sappiamo qualcosa con Romero al Tottenham. La Juve è la Juve, quando decide di prendere un calciatore al 99% ci riesce sempre. Non so se i dirigenti bianconeri hanno deciso al 100% di prenderlo, ma se lo hanno deciso lo prendono. Anche perché Atalanta e Juve hanno sempre fatto affari tra di loro”.

Insomma, tutto starebbe in quella che è la reale voglia della Juventus di andare a prendere il centrocampista che con Gasperini sta trovando anche la porta con una certa regolarità. Un giocatore, Koopmeiners, che riesce a essere decisivo anche in zona gol: abbiamo visto contro il Milan in Coppa Italia ma in generale anche in campionato garantisce nell’arco della stagione un certo numero di reti. E questo è sicuramente un ulteriore dato da tenere in considerazione