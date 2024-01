La mossa Kean per il colpo in mezzo al campo: hanno aperto all’addio

La mossa Kean per il colpo in mezzo al campo. Da quelle parti hanno aperto all’addio. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime ore

Un ritorno di fiamma. E magari diremmo noi. Perché sarebbe un colpo incredibile in mezzo al campo. L’occasione arriva grazie a quello che è il colpo in uscita che i bianconeri hanno messo in preventivo e che lunedì dovrebbe finalmente sbloccarsi. Sì, avete capito bene: ci potrebbe essere secondo TuttoJuve un’operazione con l’Atletico Madrid per un innesto.

E il nome? Vabbè, lo sapete già: si parla di nuovo di De Paul, l’argentino che i bianconeri hanno cercato prima che lo stesso andasse in Spagna, e che i bianconeri hanno cercato anche la scorsa estate, non riuscendo nel colpo. L’occasione Kean potrebbe far riallacciare i discorsi tra le parti, si legge, anche se sarà tutt’altro che facile riuscire in questa entrata che potrebbe decisamente servire ad Allegri. De Paul conosce il campionato italiano ed ha quel temperamento che serve adesso alla Juve che, anche se nessuno lo vuole dire dentro il club, sta lottando in maniera importante per lo scudetto e adesso lo sogna, quello scudetto.

La Juventus vuole De Paul

L’Atletico Madrid non avrebbe chiuso all’operazione. Anche se la richiesta è di quelle che mettono paura: servirebbero 30milioni di euro per riuscire a strappare il giocatore a Simeone e sono soldi che la Juve adesso non può spendere. A meno che, visti gli evidenti buoni rapporti, i madrileni non aprano al prestito con diritto di riscatto. Oggettivamente solo questa è la formula percorribile per riuscire a incastrare il tutto.

Saranno giorni frenetici quindi dentro la Continassa, con Giuntoli che sogna il colpo last minute nonostante le sue parole: “Abbiamo deciso di chiudere il mercato” ha ribadito il direttore dell’area tecnica bianconera. Ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare.