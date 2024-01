Nuovo bomber Juventus, riecco Lukaku: le cifre fugano ogni dubbio

Nuovo bomber Juventus, in Inghilterra rispunta anche Lukaku come possibile opzione: ma le cifre fugano ogni dubbio. La situazione

Il nome di Lukaku accostato di nuovo alla Juventus. Non sembrano avere dubbi in Inghilterra: da quelle parti infatti il centravanti belga viene inserito anche come possibile nuovo acquisto di Giuntoli per la prossima stagione.

Sì, però a conti fatti non sembrano oggettivamente esserci tutte queste possibilità di vedere Romelu in bianconero. Per svariati motivi: il primo, quello fondamentale, è che Vlahovic sembra essere il centravanti perfetto per la Juve per i prossimi anni. Il secondo è che servono oltre 40 milioni per prendere il giallorosso, il terzo è che nemmeno i tifosi bianconeri lo vogliono. E poi, c’è da dire anche una cosa: nemmeno dall’Inghilterra ci credono più di tanto.

Nuovo bomber Juventus, le quote di Lukaku

Sì, perché in questo caso non parliamo di una indiscrezione di mercato, ma parliamo di quello che dicono i bookmaker inglesi che di solito sono molto informati sulle questioni di mercato. Un arrivo di Lukaku alla Juventus si gioca a 13 volte la posta. Una quota evidentemente altissima tant’è che ce ne sono diverse prima dell’opzione bianconera.

Secondo gli inglesi la destinazione più probabile per Lukaku è quella che porta direttamente in Arabia Saudita: da quelle parti lo hanno già cercato la scorsa estate e lo potrebbero fare di nuovo nei prossimi mesi riempendo praticamente d’oro il calciatore con uno stipendio che qualunque comune mortale sognerebbe.