Pagelle Juventus-Empoli 1-1: Milik rovina tutto

Non è stata una sfida agevole quella che ha visto oggi la Juventus affrontare l’Empoli di Davide Nicola nell’anticipo delle 18 del sabato.

La partita non è iniziata bene per i bianconeri, che dopo appena un quarto d’ora sono rimasti con un uomo in meno per via del cartellino rosso di Milik. Ingenuo il fallo del polacco, pericoloso, con il direttore che dopo aver rivisto l’azione al Var non ha potuto far altro che espellerlo.

Logico che il match dopo questo episodio è cambiato, con l’Empoli che ha tenuto bene il campo, impegnando anche Szczesny. Al riposo si è andati sullo 0-0. Ad inizio ripresa però la Juventus, da vera grande squadra, ha sfruttato al meglio un calcio piazzato e dopo cinque minuti ha trovato il gol. Sugli sviluppi di un corner e di un rimpallo, Vlahovic è stato il più lesto a battere Caprile. Momento d’oro per il bomber bianconero. Ma l’Empoli non ha mollato e trovato il pareggio con Baldanzi al 70′. La conclusione ha sorpreso Szczesny e si è insaccata all’angolino.

Juventus-Empoli, i voti: il migliore è ancora Vlahovic

Quella vista contro i toscani non è stata certo la migliore Juventus della stagione, nel finale è mancata lucidità e freschezza atletica. Ecco i voti dei calciatori bianconeri: Szczesny 5.5; Gatti 6, Bremer 6.5, Alex Sandro 5.5; Cambiaso 5.5 (78′ Yildiz sv), McKennie 6, Locatelli 6, Miretti 5.5 (60′ Weah 6), Kostic 5 (78′ Iling Jr sv); Vlahovic 7, Milik 3.

Inevitabile un voto basso per Milik. Allegri gli aveva concesso una opportunità dall’inizio, ma il polacco ha commesso un fallo ingenuo che ha condizionato la partita della sua squadra. E, beffa delle beffe, gli farà saltare la partita con l’Inter. Non al meglio Alex Sandro e Cambiaso, che non hanno offerto una prova sufficiente al pari di Kostic. Tardivi gli ingressi di Iling e Yildiz che non hanno avuto spunti vincenti.