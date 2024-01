Offerta da 30 milioni rifiutata: svolta Juventus UFFICIALE

I milioni dell’Arabia Saudita? No, grazie. In un calcio che si evolve rapidamente l’Arabia Saudita sta diventando sempre più una meta ambita. Ma non da tutti.

E’ il nuovo universo calcistico. I petrodollari hanno avuto il merito di bruciare tappe e concorrenza. L’Arabia Saudita è diventata la nuova Mecca del calcio. Club ricchissimi in grado di offrire ingaggi inimmaginabili in Europa.

Il mercato estivo 2023 ha reso perfettamente l’idea di come e quando il nuovo mondo del calcio sia in grado di ammaliare giocatori un po’ in là con gli anni, pronti ad assicurarsi una pensione dorata, in tutti i sensi, ma anche giovani talenti desiderosi di accumulare denari.

I club arabi hanno infranto i sogni di club di tutti i campionati. La stessa Juventus, pur nelle note ristrettezze economiche, si è visto sfilare da sotto il naso profili inseguiti da anni quali Sergej Milinkovic-Savic o assai più recenti, come Franck Kessié.

A distanza di mesi l’Arabia Saudita ritorna sui radar della società bianconera. Questa volta il volto degli arabi è decisamente più gradevole. Non più avversari imbattibili, bensì possibili, e ricchissimi, acquirenti. Per quale obiettivo gli arabi hanno bussato alla porta della Juve?

I milioni dell’Arabia Saudita? No grazie

A questa domanda ha risposto, con un post sul suo profilo X, l’esperto di mercato, Fabrizio Romano: “Matias Soulé ha informato l’Al Ittihad di rifiutare la loro proposta. 30 milioni di euro alla Juventus, un ingente stipendio al giocatore per trasferirsi in Arabia Saudita…, ma Soulé ha detto no“.

Secondo Fabrizio Romano Soulé vuole rimanere in Europa e proseguire la sua carriera nel Vecchio Continente. La strada migliore per indossare la maglia della nazionale argentina. Il talento bianconero, classe 2003, sta vivendo una stagione entusiasmante con la maglia del Frosinone.

Osservatori di tutta Europa lo seguono da tempo e la Juventus sa che la prossima estate si deciderà il suo futuro. Il suo valore ha già raggiunto, e superato, i 30 milioni di euro e potrebbe rappresentare un introito importante per il club bianconero. Un talento che non tarderà ad approdare nella nazionale albiceleste.

Al punto che più di qualche tifoso bianconero inizia a domandarsi: è davvero inevitabile la cessione di Matias Soulé?

A confermare tutto questo è stato anche il ds del Frosinone, Angelozzi, che ha svelato come il calciatore e la stessa Juventus abbiano rifiutato l’offerta proveniente dall’Arabia per Soulé.