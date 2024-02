Se son rose, fioriranno: nuovo acquisto Juve, Giuntoli lo vede allo Stadium

Calciomercato Juventus, l’occasione è giusta per un incontro. Fissato per lunedì sera l’incrocio per il colpo del prossimo anno

L’occasione è quella giusta. Per vedere il giocatore da vicino – anche se non c’è bisogno e tutti sperano che possa fare una prestazione poco importante – e magari anche per incontrare il suo entourage.

Lunedì sera la Juventus ospita l’Udinese e Samardzic, obiettivo bianconero della prossima estate dopo i rumors della scorsa e quelli invernali, scenderà in campo agli ordini di Cioffi. Ma l’attenzione, almeno stando a quelle che sono le rivelazioni della Gazzetta dello Sport, saranno tutte in tribuna, visto che è atteso anche il padre del giocatore, Mladen, consigliere e figura importante del figlio. Insieme a lui anche la moglie e gli altri due figli, viene rivelato. Quasi per capire dove potrebbe andare a giocare Samardzic il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, incontro fissato

Potrebbe essere l’occasione giusta per intavolare un discorso per la prossima estate. Trovare l’accordo con il giocatore – che lascerà sicuramente l’Udinese alla fine di questa stagione – potrebbe essere un passo importante per poi andare a trattare con la società dei Pozzo. Che come sappiamo non concede sconti. Ma ci sono dei buoni rapporti, senza dubbio.

Giuntoli, comunque, tra pochi mesi, dovrà sicuramente stare attento a quelli che possono essere gli assalti da parte delle squadre di Premier League, che hanno messo il centrocampista nel mirino e che sono pronte a soddisfare quelle che sono le richieste del club friulano. Da quelle parti problemi economici non ne hanno proprio.