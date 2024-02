Juventus, UFFICIALE: adesso sono 95 milioni di euro

E’ inevitabilmente tempo di guardare al futuro per una Juventus che vuole tornare al più presto a gioire insieme alla propria tifoseria.

Il club bianconero deve iniziare a programmare le mosse da effettuare non solo nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni. C’è una squadra che andrà ritoccata in più reparti, ma non solo. Perché la programmazione di una grande società come la Juve va effettuata sotto diversi punti di vista.

Ecco perché è importante conoscere i dati relativi al bilancio bianconero. Il CdA del club ha approvato il bilancio del primo semestre della stagione 2023/24 al 30 dicembre 2023 e non si può non sottolineare il “rosso” di ben 95 milioni di euro. Un dato che non deve preoccupare troppo ma che allo stesso tempo non può non essere preso in considerazione. La Juventus “paga” la mancata partecipazione alla Champions League, il che vuol dire poter contare su circa 60 milioni di euro di ricavi in meno.

Juventus, resi noti i dati del bilancio

A rendere noti i dati è stato lo stesso club bianconero attraverso una nota. “Il primo semestre dell’esercizio 2023/2024 chiude con una perdita di € 95,1 milioni, in peggioramento di € 65,6 milioni rispetto alla perdita di € 29,5 milioni consuntivata nel primo semestre dell’esercizio precedente; il primo semestre dell’esercizio corrente è penalizzato per circa € 60 milioni a livello economico dagli effetti diretti correlati alla mancata partecipazione della Prima Squadra alle competizioni UEFA” si legge nel testo.

Si legge nella nota anche che “l’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 ammonta a € 326,8 milioni, riducendosi nel semestre, rispetto al valore di € 339,9 milioni al 30 giugno 2023, di € 13,1 milioni per effetto del cash-flow positivo di periodo”. Una Juventus che dunque lavora spedita e programma il futuro, non semplice, con la speranza che questo campionato possa chiudersi con la qualificazione alla Champions League. Che sarebbe una bella boccata d’ossigeno anche dal punto di vista economico.