Allegri-Juventus, il sipario si chiude qua: “Non fa più parte del progetto”

La sentenza in diretta svela il futuro di Massimiliano Allegri e della Juventus: le strade sono destinate a separarsi

La Juventus è in un momento critico della stagione, il più difficile dall’inizio del campionato. Gli ultimi 4 risultati hanno spento, forse definitivamente, i sogni scudetto e adesso anche il secondo posto è a forte rischio.

Il futuro di Massimiliano Allegri è un argomento centrale ormai da diversi giorni, ancor di più dopo l’ultimo risultato contro l’Hellas Verona che ha riportato a galla le polemiche sul gioco della squadra e su alcune scelte dell’allenatore. Il giornalista Luca Calamai ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb radio, soffermandosi sulla situazione relativa a Massimiliano Allegri.

🤔🗣 Luca #Calamai ai microfoni di ‘@TMW_radio‘: “Max #Allegri ha staccato la spina, ha capito che non fa più parte di questo progetto. Non riesco a fare una grande critica alla #Juventus perché più di così non poteva fare”. — Around Juventus (@AroundJuventus) February 19, 2024

Juventus, Calamai su Allegri: “Ha staccato la spina, sa che non fa più parte del progetto”

Di seguito le sue parole: “Max Allegri ha staccato la spina, ha capito che non fa più parte del progetto della Juventus. Non riesco a fare una grande critica al club, onestamente più di così non poteva fare”.

Il giornalista ha proseguito anche sul confronto Juve-Milan: “Il pari della Juve e il ko del Milan parlano della resa delle avversarie. La Juve ha cercato di stare al passo della fuoriserie Inter ma andando a tavoletta poi dopo non reggi. Non capisco le scelte di Pioli ieri contro il Monza. Strano perché la sua forza è stata la normalità, invece non è stato così. Il Milan era lanciatissimo e poteva scavalcare la Juventus, invece ha steccato clamorosamente, buttando via un’occasione che non ritorna”, ha concluso il giornalista a TMW Radio.