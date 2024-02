Il sogno è realtà, nuovo contratto per Kroos: sta per firmare

Kroos alla Juventus? Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul colpo da novanta per il centrocampo dei bianconeri.

In scadenza di contratto con il Real Madrid, la Juventus pensa a Kroos per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il destino del centrocampista tedesco può cambiare con Giuntoli pronto a cogliere della ghiotta occasione per portarlo in Serie A. Ecco nuovi aggiornamenti che arrivano dalla Spagna riguardo il futuro di Toni Kroos.

Il centrocampista Toni Kroos è stato uno dei pilastri del Real Madrid. Adesso c’è attesa nel capire se rinnoverà oppure no. Come il suo compagno di squadra Luka Modric, anche il tedesco ha il contratto in scadenza il 30 giugno. C’è una differenza tra i due: ecco l’indiscrezione lanciata dal portale specializzato elgoldigital.com

Kroos sta firmando, c’entra la Juve? I dettagli

In più occasioni Florentino Perez ha suggerito a Kroos di continuare la sua esperienza al Real Madrid ancora per un’altra stagione. Ma il tedesco per il momento non s’è esposto ed ha preferito restare in silenzio per concentrarsi su questa stagione. Intanto, i suoi agenti hanno iniziato a raccogliere le offerte da parte di altre società che sono interessate a prendere a parametro zero il calciatore. Tra queste c’è anche la Juventus che è una delle pretendenti per Toni Kroos.

Toni Kroos ha appena raggiunto un traguardo storico con la sua 450esima partita con la maglia del Real Madrid. Il 34enne è legatissimo ai blancos e domenica, subentrato dalla panchina, ha ottenuto questo record. Adesso i tifosi si interrogano riguardo il futuro di Kroos al Real Madrid. Tutto lascia pensare che alla fine il calciatore proseguirà la sua esperienza in Spagna. Servirà l’offerta giusta per convincerlo a firmare.

Per la Juventus ci sono poche opportunità di prendere Kroos anche perché il tedesco ha un forte legame con il Real Madrid, con il quale ha vinto: 3 trofei de LaLiga, 1 Copa del Rey, 4 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 4 Supercoppe UEFA e 5 Mondiali per Club. E’ stato per anni uno dei migliori al mondo, formando un terzetto di qualità con Modric e Casemiro. Adesso i tempi sono cambiati ma la sua esperienza può essere determinante per lo spogliatoio del Real Madrid che, quasi sicuramente, dirà addio ad un’altra leggenda come Luka Modric. A differenza del croato, Florentino sembra intenzionato a strappare il sì di Toni Kroos per il rinnovo di contratto almeno per un’altra stagione.