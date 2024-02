Tratta con mezza Premier League, addio Juventus: a far le valigie è il fedelissimo di Allegri

Calciomercato Juventus, sta trattando con mezza Premier League: a dire addio stavolta è il fedelissimo di Massimiliano Allegri

Potrebbe dire addio alla fine di questa stagione, attirato, così come era successo un paio di anni fa, dalle sirene della Premier League. Di certo la situazione non è conosciuta, e molti iniziano ad avere dei dubbi sulla sua permanenza il prossimo anno.

Di certo c’è che con una qualificazione alla prossima Champions League le cose potrebbero essere un poco più semplici, non sicure, ovvio. Però la questione Rabiot, qualora i bianconeri riuscissero a centrare la massima competizione europea il prossimo anno si potrebbe risolvere con qualcosa di importante, magari con un rinnovo di contratto più lungo rispetto al solo anno firmato la scorsa estate.

Calciomercato Juventus, la situazione Rabiot

C’è un pero, e anche abbastanza grande, e che riguarda le mosse della madre del giocatore. Secondo le informazioni che sono state riportate da hitc.com infatti, l’entourage del centrocampista francese starebbe trattando un suo possibile passaggio in Premier League con diverse squadre del massimo campionato inglese. Alla lista che conoscevamo già con Manchester United e Newcastle, si sarebbero aggiunte proprio in queste ultime settimane sia l’Arsenal che il Tottenham, senza dimenticare in tutto questo nemmeno il Liverpool, che comunque adesso ha altri pensieri in testa.

Insomma, mezza Premier è sulle tracce del centrocampista francese della Juventus, che sta facendo bene e che è uno degli insostituibili di Allegri in mezzo campo. Rabiot gioca sempre dal primo all’ultimo minuto e contro il Verona è stato anche decisivo con la rete che ha permesso alla Juve di impattare contro i veneti.