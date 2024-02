Scintille Juventus, un dirigente contro Allegri: riecco Antonio Conte

By

Scintille Juventus, ecco la situazione che si è creata nei mesi scorsi. Ci sarebbe stato anche un incontro con Antonio Conte. Il retroscena

Il racconto fatto da bianconeranews.it svela quello che è stato un momento assai difficile dentro la Juventus. Quando sembrava che tutti i tasselli fossero stati messi al punto giusto. Ma prima della calma apparente che ha portato i bianconeri al secondo pasto qualcosa di diverso è giusto.

Si parla nel racconto nel momento in cui ha Elkann ha deciso di affidare l’area tecnica a Giuntoli, strappato al Napoli dopo uno scudetto incredibile. L’ex dirigente degli azzurri avrebbe voluto portare Spalletti, ma era chiuso dal contratto con De Laurentiis e poi ha deciso di puntare su Allegri. Ma nel momento in cui è arrivato Giuntoli il problema forse è stata la nuova carica di Francesco Calvo, che non ha più incrociato Allegri e con il quale, il dirigente, si era scontrato più volte nei mesi precedenti.

Juventus, incontro con Conte

L’ultimo scontro è stato quello dopo il pareggio contro il Bologna del 27 agosto. E subito dopo, viene svelato, Calvo avrebbe cercato contatti con Antonio Conte non andati evidentemente a buon fine. Ma sempre lo stesso dirigente sarebbe convinto che alla fine dell’anno la Juve dovrebbe cambiare allenatore e avrebbe spinto ulteriormente per il pugliese.

Allegri invece dal proprio canto è convinto di andare avanti, forte anche di quel contratto di ancora un anno con dei costi elevati che Elkann potrebbe decidere di rispettare per non pagare un altro allenatore. Insomma, una situazione di caos calmo con una pentola che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Forse. Perché sono sempre questioni societarie e sappiamo benissimo che tutto questo può succedere dappertutto, in qualunque club.