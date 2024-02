Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia ha detto basta: ci ha già messo la firma

La Juventus sta già pianificando il futuro e i prossimi mesi si preannunciano davvero bollenti in casa bianconera.

La società sa bene che andranno fatti degli investimenti del corso della sessione estiva. Soltanto in questo modo si potrà pensare di poter ricucire il divario attualmente esistente con l’Inter, indiscussa padrona della serie A. I tifosi sperano che possano arrivare dei calciatori di spessore oltre che giovani di talento.

Anche per questo motivo sarà fondamentale che la Juventus ritrovi al più presto il feeling con la vittoria, per blindare il secondo posto e di conseguenza il piazzamento utile per la prossima Champions League. Traguardo che garantirebbe alla società dei soldi importanti proprio da investire in chiave calciomercato. Certo è che nel frattempo Giuntoli dovrà iniziare a pensare su quali elementi puntare forte nella sessione estiva. Perché la concorrenza nel frattempo non rimarrà di certo a guardare.

Juventus, Nicolussi Caviglia cambia agente e si affida a Lucci

Da definire in casa bianconera ci sarà il futuro di diversi calciatori, tra quelli che attualmente già giocano con la maglia della Juventus e quelli che rientreranno alla base dopo il prestito altrove. Alcuni giovani sono destinati a rimanere, altri a partire.

Da capire anche quale sarà il futuro di Nicolussi Caviglia, centrocampista che in questa stagione finora ha trovato poco spazio, nonostante il numero risicato di mediani a disposizione di Allegri. C’è una notizia che riguarda proprio questo elemento della rosa juventina. Come riportato da Nicolò Schira infatti Nicolussi Caviglia ha cambiato agente, affidandosi ad Alessandro Lucci. Una novità che lascia preludere a possibilità cambiamenti in arrivo in estate?