Calciomercato Juventus, apertura improvvisa: chiudono un altro affare

Calciomercato Juventus, il club è pronto ad accoglierlo a braccia aperte: il giovane bianconero vicino alla cessione in prestito.

Qualunque dovesse essere l’esito, in casa Juve questa passerà alla storia come la stagione della “ripartenza”. Ripartenza dopo un’annata difficilissima, una delle più complicate dell’epoca recente, in cui Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno dovuto fare i conti non solo con le cose di campo ma anche con le ben note vicissitudini extrasportive, come per esempio i 10 punti di penalizzazione per via dell’ormai famigerato caso plusvalenze.

La Juventus per diversi mesi è riuscita a tenere testa a quella che è indiscutibilmente la più forte del campionato, l’Inter, dando l’impressione di poter realmente colmare il gap coi nerazzurri ed ambire al tricolore. I tifosi bianconeri sono però tornati con i piedi per terra in seguito alla sconfitta nello scontro diretto di San Siro dello scorso 4 marzo. La squadra di Simone Inzaghi ha preso il volo, approfittando anche dei passi falsi della Signora con alcune delle cosiddette “piccole”, come Udinese e Verona (un punto in due partite). La Juventus è tornata a vincere soltanto domenica scorsa dopo circa un mese di astinenza dai tre punti, spuntandola all’ultimo respiro contro il Frosinone (3-2).

Calciomercato Juventus, anche Nonge al Frosinone

Gli obiettivi dei bianconeri, adesso, si chiamato secondo posto e Coppa Italia. Ma ad ogni modo, dicevamo, non sono mancate le note positive dallo scorso agosto ad oggi.

I giovani, ad esempio. Sia a Torino che altrove tante “piantine” della Juve sono finalmente sbocciate. Pensiamo a Matias Soulé, giò in doppia cifra di gol a Frosinone, oppure a Kenan Yildiz, la nuova stellina della Signora. Da tenere d’occhio anche la crescita di Dean Huijsen, finito in prestito a gennaio alla Roma per fare (quasi) il titolare. Si dice un gran bene pure di Joseph Nonge, giovane centrocampista paragonato spesso a Paul Pogba. Secondo Tuttomercatoweb.com, il belga il prossimo anno dovrebbe andare in prestito ed il Frosinone è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.