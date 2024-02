Piazza pulita Juventus: ne restano soltanto tre

In vista della prossima stagione in casa Juventus è già chiara la lista degli intoccabili e dei sacrificabili

La Juventus ha ritrovato alcune certezze nell’ultima gara contro il Frosinone, in particolare Dusan Vlahovic che con due gol e un assist ha trascinato la squadra alla vittoria.

Con i gol del serbo per la Juve diventa tutto più facile. Anche perché in alternativa sono pochi i giocatori che riescono ad andare in gol. La vittoria di domenica non ha comunque eliminato i problemi evidenti che la squadra di Allegri ha ormai evidenziato da un mese a questa parte, soprattutto a livello difensivo: 7 gol subiti nelle ultime 5 di campionato sono un numero significativo per una squadra che nella prima parte di stagione si è dimostrata granitica difensivamente. La società sta già programmando il futuro, anche in funzione delle risposte che sta avendo da alcuni calciatori. Sicuramente uno dei giocatori da cui vorrà ripartire è Kenan Yildiz che la Juve considera un vero e proprio patrimonio del club.

Juventus, la società riparte da Yildiz e Bremer: dagli intoccabili ai cedibili

Il gioiello turco ha avuto un exploit importante in questa stagione, la sua prima in Serie A. Allegri lo ha schierato ben 7 volte dal primo minuto, quasi sempre al fianco di Vlahovic.

Yildiz ha dimostrato di avere qualità innate e per questo la Juventus vorrà ripartire da lui per coltivare ancora di più il suo talento. La Juventus dovrà fare dei sacrifici sul mercato per cercare di aprirsi anche qualche opportunità di mercato in entrata. Il sacrificato più importante potrebbe essere Federico Chiesa che non sta avendo un rendimento degno del suo livello. I problemi fisici continuano a non dargli tregua e per i bianconeri potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione definitiva su di lui. Il figlio d’arte resta un giocatore importante per Allegri ma ad oggi non sta riuscendo a dare quelle garanzie necessarie per essere riconfermato a tutti i costi.

Anche Matias Soulè, attualmente in prestito al Frosinone, potrebbe rientrare tra i sacrificati per giugno. Il talento argentino sta facendo vedere qualità importanti che hanno già attirato l’attenzione di alcuni club inglesi. Le richieste per il gioiello di Mar del Plata non mancano e i bianconeri potrebbero pensare di lasciarlo andare, in caso di offerta importante. Chi invece ha tante richieste ma è considerato intoccabile dalla società è Gleison Bremer. Il brasiliano ha avuto un upgrade importante in questa stagione, dimostrando di poter essere il leader difensivo indiscusso della squadra. La nuova Juve ripartirà anche e soprattutto da lui.