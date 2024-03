Juventus, Cambiaso si divora il gol: la reazione di Allegri fa il giro del web

Juventus, Cambiaso si divora il gol del pareggio. La reazione di Massimiliano Allegri fa immediatamente il giro del web

La Juve sta perdendo contro il Napoli ma ha creato fino al momento almeno 4 nitide pallo gol. Senza dimenticare che Vlahovic ci è andato vicinissimo alla rete quando si era sullo zero a zero centrando il palo. L’ultima occasione è stata quella di Cambiaso.

E la reazione di Massimiliano Allegri all’ennesimo sciupo dei suoi uomini ha fatto immediatamente il giro del web. Inquadrato dalle telecamere di Dazn, l’allenatore della Juventus ha masticato “amaro” in maniera clamorosa, sbattendo i denti a buttando le braccia lungo il corpo come a dire “però no, dai”. Come tutti noi d’altronde, visto che in un match del genere buttare alle ortiche queste occasioni è davvero qualcosa che nessuna squadra si può permettere. C’è tempo comunque per rimetterla in senso, sperando che la Juve lì davanti diventi più cattiva, più cinica. Basterebbe vedere il Vlahovic delle ultime uscire di campionato. Che nel frattempo ha calciato di nuovo in porta e Meret ha bloccato.