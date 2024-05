Juve già in vacanza a Bologna: la furia dei tifosi sui social

By

Penultimo impegno di campionato per la Juventus che questa sera è ospite del Bologna in un match ininfluente per la classifica.

Entrambe le squadre si sono infatti già qualificate per la prossima edizione della Champions League con un turno d’anticipo. Tuttavia c’è molta attesa per capire quale sarà la prestazione di una squadra che ha vissuto una settimana molto travagliata.

Mercoledì scorso la Juventus ha ottenuto un successo importante sull’Atalanta nella finale di Coppa Italia. Un trofeo che arricchisce la bacheca e dà speranze per il futuro bianconero. Ma in questa settimana c’è stato anche il divorzio con mister Allegri. La società ha infatti deciso di esonerarlo a due turni dalla conclusione del torneo. Aprendo dunque degli scenari futuri ancora tutti da definire. Nel frattempo è toccato a Paolo Montero prenderne il posto, in attesa che la dirigenza decida il nome del successore del tecnico livornese. Con Thiago Motta, avversario di oggi, in pole position.

Juventus, due gol presi in pochi minuti: se ne parla sui social

Il primo tempo della nuova era post Allegri non è stato certo dei migliori. Dopo nemmeno due minuti il Bologna ha trovato il vantaggio con Calafiori, qualche minuto dopo è arrivato il raddoppio dei rossoblu con una rete di Castro. Juve molto imprecisa e apparsa, specie nei primi venti minuti, quasi già in vacanza. Miretti e Cambiaso hanno collezionato cartellini gialli per brutte entrate.

#Juventus in vacanza da febbraio con l’obiettivo #Champions da raggiungere, figuriamoci ora a obiettivo raggiunto 🏖️#BolognaJuve — Calogero Montalbano (@cmontalbano90) May 20, 2024

Fossi in un giocatore della Juventus al momento, eviterei di tornare negli spogliatoi…

Montero non scherza 😅#BolognaJuve — Inchiostro Sportivo (@sportivoink) May 20, 2024

10 minuti, 2 gol presi dalla Juventus… si, era proprio Allegri il problema… bene così… — michelep33 (@michelep33) May 20, 2024

Non stanno mancando le critiche sui social per i giocatori. Ci si aspettava una reazione d’orgoglio e invece finora in campo c’è stata solo la squadra di Thiago Motta.