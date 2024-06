Terremoto plusvalenze in Serie A, ci risiamo: Inter sotto indagine

By

Terremoto plusvalenze in Serie A: dall’inchiesta che riguarda la Roma sono partiti altri accertamenti. Nel mirino anche l’Inter e non solo

Un vero e proprio terremoto nel massimo campionato italiano. Perché secondo Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina, dall’inchiesta sui conti della Roma, indagini preliminari chiuse un poco di tempo fa con i Friedkin che non sono stati nemmeno rinviati a giudizio, sono partiti altri faldoni. Tre in particolare.

Sì, perché adesso stanno indagando anche le procure di Milan che ha messo sotto la lente d’ingrandimento le operazioni con l’Inter, quella di Modena per degli affari con il Sassuolo, e ancora quella di Roma che farà degli accertamenti sul Napoli visto che la sede legale del club di De Laurentiis è nella Capitale. Insomma, si dovrà fare luce su delle operazioni di mercato che hanno portato appunto delle plusvalenze che i pm non ritengono corrette.

Terremoto plusvalenze in Serie A, continuano le indagini

Alla Roma vengono contestate 12 operazioni, che avrebbero portato al club incassi iscritti a bilancio come plusvalenze per 96,6milioni di euro. Dentro ci sono anche quelle Luca Pellegrini e Spinazzola con la Juventus, però di indagini sui bianconeri non se ne parla. Ma con l’Inter si legge di Nainggolan, di Santon e di Zaniolo.

Poi quelle con il Napoli riguarderebbero Diawara e Manolas, mentre con il Sassuolo Defrel, Marchizza e Frattesi. Infine fari accesi anche sulle operazioni di mercato che hanno portato Cristante nella Capitale e la cessione di Tumminiello. Insomma, un vero e proprio terremoto si potrebbe abbattere sul massimo campionato italiano.