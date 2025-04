Lo devono vendere per forza, Giuntoli lo ha già avvisato

Adesso la Juventus sarebbe costretta a venderlo. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro del giocatore: tutti i dettagli.

Il Liverpool potrebbe presto bussare alla porta della Juventus per Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da The Sun, i Reds avrebbero individuato il laterale bianconero come uno dei principali obiettivi per rinforzare le fasce nella prossima stagione.

Il club inglese dovrà affrontare un’importante rivoluzione nel reparto difensivo, complice l’ormai imminente addio di Trent Alexander-Arnold. Il terzino inglese, infatti, sarebbe destinato a trasferirsi al Real Madrid a parametro zero, lasciando un vuoto significativo sulla corsia destra.

Cambiaso al Liverpool: sarà l’erede di Alexander-Arnold

Con l’arrivo di Arne Slot sulla panchina del Liverpool, Cambiaso sarebbe diventato un profilo molto apprezzato, grazie alla sua versatilità tattica e alle sue capacità di interpretare al meglio entrambe le fasi di gioco. L’ex Genoa e Bologna si è imposto in questa stagione con la Juventus, diventando una pedina fondamentale già per Massimiliano Allegri e poi per Thiago Motta in questa stagione, capace di giocare sia a destra che a sinistra e di fornire un contributo costante in fase offensiva.

Nonostante l’interesse del Liverpool, la Juventus non sembra intenzionata a privarsi facilmente del classe 2000, che rappresenta un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. Tuttavia, un’offerta importante da parte dei Reds potrebbe far vacillare la dirigenza bianconera, soprattutto in ottica di possibili rinforzi per la prossima stagione.

Resta ora da capire se il Liverpool deciderà di affondare il colpo per Cambiaso o se virerà su altre alternative per sostituire Alexander-Arnold. Il mercato estivo si preannuncia movimentato e la Juventus dovrà valutare attentamente le eventuali proposte per il suo gioiello. Ma certamente un sacrificio importante potrebbe essere proprio il difensore italiano. Uno tra lui e Yildiz sembra l’indiziato a lasciare la squadra bianconera. Ma i tifosi sembrano già contrariati all’idea di privarsi del loro numero 10, autore di uno strepitoso gol sabato sera contro il Genoa. Vediamo quali saranno le scelte della dirigenza ma adesso l’ipotesi di una partenza di Cambiaso, al giusto prezzo, potrebbe essere presa davvero in considerazione.