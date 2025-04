Blitz per Yildiz: i tifosi sono disperati

Calciomercato Juventus, blitz per Yildiz. I tifosi bianconeri sono disperati. L’assalto è di quelli importanti e potrebbe portare all’addio del turco

Ha deciso la sfida contro il Genoa, Kenan Yildiz. Un gol bellissimo ma non solo, anche pesantissimo. Tre punti di platino per la prima vittoria di Igor Tudor in panchina. Si è rivisto senza dubbio quello spirito bianconero che nel corso di questi ultimi mesi è mancato e finalmente la squadra non ha nemmeno preso gol. Insomma, tutto bene.

Anche se ovviamente adesso l’obiettivo è quello di dare continuità a questi risultati. All’orizzonte, domenica sera, c’è la sfida alla Roma all’Olimpico. Un match contro una squadra in palla che viene da sei vittorie di fila. Ed è per questo, forse, che in questo momento sarebbe opportuno pensare solo al campo e non farsi distrarre da quelle che sono le voci di mercato. Ma sappiamo bene che le trattative non vanno mai in pausa e in questo periodo si inizia a programmare la stagione futura. E senza qualificazione alla prossima Champions League – che regala introiti importanti – è assai probabile che ci possa essere un sacrificio nella rosa. E Yildiz, tornando al discorso di prima, è uno di quelli che potrebbero portare una montagna di soldi e una grossa plusvalenza.

Il Chelsea all’assalto: vuole Yildiz

Al momento la squadra che sembra essere maggiormente interessata alle prestazioni del turco è il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues, soprattutto se dovessero vincere la Conference League – e sono i favoriti per distacco – potrebbero fare un regalo al proprio allenatore e a quanto pare l’obiettivo numero uno è proprio il numero 10 della Juventus. Davanti ai soldi, inoltre, nessuno è davvero incedibile

La Juventus, stando a quelle che sono state le voci dei mesi scorsi, valuta Yildiz almeno 90 milioni di euro. Una cifra importante che un po’ di cose senza dubbio le aggiusterebbe. Certo, i bianconeri potrebbero perdere un giocatore importante, decisivo, che il campo lo dovrebbe vedere sempre e non sappiamo perché negli ultimi mesi con Motta ha giocato con contagocce. Però davanti ai soldi, e al bilancio, nessuno è sicuro di rimanere da nessuna parte. Quindi occhio alla situazione, da tenere costantemente sotto i riflettori.