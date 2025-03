Dal Milan alla Juve, tradimento pronto: l’annuncio è una bomba

Dal Milan alla Juventus, adesso, la possibilità è davvero concreta: tutti i dettagli sulla trattativa che lo porterebbe in bianconero.

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando il panorama degli allenatori in Serie A e soffermandosi su figure di spicco come Antonio Conte, Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. In particolare, ha parlato del futuro di Pioli, che dopo l’addio al Milan è stato accostato alla Juventus.

Pioli e la Juventus: una possibile nuova sfida? Sacchi ha espresso il suo parere sul possibile approdo di Stefano Pioli alla guida della Juventus, ecco cosa ha detto: “Pioli ha compiuto un capolavoro vincendo lo scudetto con il Milan. Non aveva la squadra più forte eppure è arrivato primo. Si è fatto voler bene dai calciatori, ha mostrato un gioco moderno. Alla Juve non so come potrebbe trovarsi, visto che dopo il fallimento di Thiago Motta lì c’è da azzerare tutto e ripartire. Non è un lavoro semplice. Però Stefano ha le qualità per riuscire nell’impresa”.

Pioli alla Juve, Sacchi sicuro: “Ha le qualità per riuscire”

L’ipotesi di Pioli alla Juventus resta quindi un’idea intrigante, ma con tante incognite legate alla rivoluzione tecnica e gestionale che il club bianconero potrebbe affrontare ma ciononostante, il profilo è più che idoneo all’impresa di guidare una società così ambiziosa come quella bianconera.

Nella sua lunga intervista, l’ex tecnico storico del Milan non ha esitato a complimentarsi anche con altri tecnici italiani, in particolar modo su Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Marco Baroni. Proprio sul tecnico dell’Atalanata, anche accostato alla Juventus per la prossima stagione, ha così detto: “Gasperini è semplicemente fenomenale: in una città che non è una metropoli ha saputo costruire una squadra che si è fatta ammirare in Italia e in Europa. Chapeau!”

“Italiano lo conoscevo dai tempi in cui guidava lo Spezia. È stato bravo alla Fiorentina e ancora più bravo adesso al Bologna. Le sue squadre hanno conoscenze tecniche e tattiche, e hanno uno stile ben chiaro. E poi c’è Baroni: ha organizzato una squadra divertente che ha offerto un ottimo livello di gioco”. Adesso i tifosi non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo tecnico della Juventus, con il nome di Stefano Pioli sempre più caldo come opzione per la panchina.