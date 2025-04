Non l’ha preso per 7 milioni, adesso ne servono 35: Giuntoli ha fallito ancora

Calciomercato Juventus: offerto ai bianconeri la scorsa estate per 7 milioni, Giuntoli non lo ha voluto e adesso ne servono 35. Un altro fallimento

Non è che ne abbia beccate molte, Cristiano Giuntoli, nelle due sessioni di mercato estive e nelle due invernali che fino al momento ha diretto dentro la Juventus. Soprattutto la scorsa estate, di investimenti, ne sono stati fatti abbastanza. Ma nonostante questo la Juve al momento è quinta in classifica, fuori da tutto, e si gioca la possibilità di entrare in Champions League l’anno prossimo.

Sì, è evidente che tutti ci saremmo aspettati di meglio. Ma così non è stato. E a controprova che alcune scelte sono state davvero sbagliate arriva anche un’indiscrezione clamorosa riportata in esclusiva da calciomercato.it che riguarda un centrocampista, offerto nei mesi scorsi a 7 milioni di euro, che adesso vale cinque volte di più. Andiamo a leggere insieme di chi si tratta.

La Juve non ha voluto Andrey Santos per 7 milioni

Il profilo è quello del centrocampista di proprietà del Chelsea in prestito allo Strasburgo, in Francia, Andrey Santos. Sul sito citato prima si legge che il calciatore era stato offerto ai bianconeri – ma non solo – alla modica cifra di 7 milioni di euro. Forse i bianconeri ci hanno pure pensato a prenderlo, ma alla fine non lo hanno fatto e i Blues, che lo hanno tesserato, hanno deciso di girarlo in prestito in Francia. E lui ha risposto alla grandissima.

Una stagione fino al momento da incorniciare per il 20enne. Ad oggi ha messo a referto 10 gol e 3 assist in 27 presenze. E la sua valutazione è schizzata alle stelle visto che ora si parla di almeno 35 milioni di euro per poterlo prendere. E c’è anche, la possibilità, che la squadra londinese non lo voglia più cedere, ma dopo il prestito tenerlo dentro la rosa di Enzo Maresca. Il giocatore quindi potrebbe rimanere anche in Premier League, sempre se le attenzioni di Juventus, Inter e Roma, ma anche di Bayern Monaco e Psg, viene messo nero su bianco, non diventino qualcosa di più con una trattativa che potrebbe insomma essere avviata nel corso dei prossimi mesi. Ma ad un prezzo difficile. Completamente diverso da quello che poteva essere ed evidentemente non è stato.