Juventus, Giuntoli vola da Thiago Motta: firma UFFICIALE in arrivo

Juventus, Giuntoli ha deciso di dare un’accelerata decisiva e vola direttamente da Thiago Motta. La firma ufficiale è in arrivo

Cristiano Giuntoli ha rotto gli indugi e ha deciso di chiudere qui la questione Thiago Motta senza portarla troppo per le lunghe.

Il direttore dell’area sportiva della Juventus in questo momento è insieme all’allenatore a Cascais, a pochi chilometri da Lisbona, dove l’ex allenatore del Bologna ha la propria casa. Ci siamo, quindi. Ormai è tutto deciso e pure tutto fatto, tant’è che l’annuncio ufficiale potrebbe anche arrivare nel corso delle prossime ore senza tirarla alle lunghe più di tanto. Siamo ai dettagli, così come riportato proprio in questi minuti da Alfredo Pedullà.

Juventus, incontro Giuntoli-Motta

Insieme alle parti interessate, vale a dire Giuntoli e Motta, c’è anche l’agente del tecnico, quindi è evidente che si va proprio in questi minuti per la fumata bianca che anticiperà magari solamente di qualche ora l’annuncio ufficiale del nuovo tecnico della Juventus. Ma perché questo viaggio di Giuntoli in Portogallo proprio adesso? La situazione è presto svelata.

La Juventus ha deciso di incassare la firma – spiega ancora il giornalista – incontrando il tecnico per fare un punto sul mercato dopo gli ultimi eventi di queste ore. Nessun passo indietro ovviamente da nessuna parte, ma solamente la voglia di parlare faccia a faccia per capire come muoversi nel corso delle prossime settimane, quelle decisive, per costruire la rosa della Juventus del prossimo anno. Non ci stupiremmo come detto prima che l’annuncio possa arrivare oggi e non domani come molti hanno pronosticato nel corso degli ultimi giorni. Ci siamo, in poche parole. L’era Motta alla Juventus sta realmente per iniziare.