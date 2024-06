Lo vuole il PSG, irrompe la Juventus: nuovo colpo di scena

Lo vuole il PSG, il difensore che piace alla Signora fa gola a diversi club europei: dopo il Galatasaray ecco i parigini.

Dopo il centrocampo, la difesa. Negli uffici della Continassa e di via Druento in questi giorni si lavora senza sosta. Il primo tassello si è quasi incastrato: Thiago Motta, nuovo allenatore bianconero, potrà contare sulla qualità (e sulla quantità) del brasiliano Douglas Luiz, centrocampista in arrivo dall’Aston Villa.

Un acquisto coi fiocchi, che permette ai bianconeri di “sistemare” una zona di campo in cui mancava un giocatore con le caratteristiche del brasiliano, capace di fare la differenza sia a livello offensivo che difensivo. Per strapparlo ai Villans (ed anticipare la concorrenza), il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli ha dovuto “sacrificare” due interessanti prospetti, cresciuti e svezzati a Torino: parliamo del centrocampista argentino Barrenechea e dell’esterno inglese Iling Jr., che faranno presto il viaggio inverso rispetto a Douglas Luiz. Il direttore sportivo però si sta concentrando anche sulla difesa, l’altro reparto bisognoso di innesti e rinforzi. Il grande sogno si chiama Riccardo Calafiori, la rivelazione dell’ultimo campionato. Proprio Thiago Motta è stato in grado di rilanciarlo dopo l’esperienza di Basilea e gradirebbe continuare ad allenarlo anche nel capoluogo piemontese. Per acquistarlo dal Bologna la Juventus sembra disposta a sborsare una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Lo vuole il PSG, Luis Enrique si fionda su Johnny Cardoso

E nel caso in cui la trattativa per Calafiori si arenasse? Le alternative ci sono. Per esempio a Giuntoli piace molto il centrale del Betis Johnny Cardoso, anche lui come Douglas Luiz al momento impegnato in Coppa America con la sua nazionale, gli USA.

Lo statunitense non fa gola solo ai bianconeri. Secondo il Diario de Sevilla, su di lui ci sono altri club come la Roma oppure il Galatasaray. Il Betis, tuttavia, non ha intenzione di lasciarlo partire per meno di 30 milioni, avendo da poco il giocatore firmato un contratto fino al 2029. Dalla Spagna ad ogni modo sono convinti che anche il PSG potrebbe farsi vivo per Cardoso, che piace parecchio a Luis Enrique.