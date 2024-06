Miretti più 13 milioni per un top della Nazionale italiana, apoteosi Juve

Il mercato della Juventus si infiamma con una clamorosa ipotesi di scambio: Miretti e cash per il big di Spalletti

Ripartire dagli aspetti positivi accumulati – in una stagione non troppo esaltante – per tornare subito a vincere. Il piano della Juventus è chiaro e sarà assolutamente cruciale fare le scelte giuste in sede di calciomercato.

Cristiano Giuntoli è chiamato ad un’importante ristrutturazione e dopo l’esonero di Allegri e la firma di Thiago Motta, le strategie per il futuro della Juventus cominciano a farsi sempre più chiare. Nell’annata del tanto atteso ritorno in Champions League la società piemontese non potrà permettersi passi falsi. Così, inevitabilmente, ci si dedicherà alle cessioni prima di ufficializzare i grandi colpi che il popolo bianconero si aspetta di festeggiare in un’estate che rischia di essere bollente in casa Juve.

La partenza di Adrien Rabiot, a scadenza contrattuale, è sempre più probabile. L’annuncio dovrebbe arrivare a fine Europeo e sul nazionale francese oltre al Milan vi sono anche diverse big straniere, in primis di Premier League. Parallelamente a poter dire addio, visto un rinnovo che appare quasi impossibile in questo momento, è Federico Chiesa. Non è contemplata la possibilità di perdere il figlio d’arte a parametro zero tra un anno: così, davanti ad una proposta convincente, l’ex Fiorentina lascerà Torino. Le manovre in uscita riguarderanno con ogni probabilità anche Fabio Miretti, possibile sacrificato nelle prossime settimane.

Da Euro 2024 il grande colpo: scambio con Miretti

Il talentuoso centrocampista, che nell’ultimo anno agli ordini di Allegri ha collezionato 28 apparizioni con 2 reti e 2 assist vincenti, sarebbe finito in una suggestiva ipotesi di scambio.

Direttamente in Serie A dove Giuntoli è pronto ad attingere per portare alla corte di Thiago Motta uno dei gioielli della Nazionale di Spalletti. Tra qualche settimana, quindi, Fabio Miretti potrebbe ritrovarsi a calcare ancora i campi del calcio italiano ma con una maglia molto diversa da quella bianconera. L’ultima pista porta al possibile passaggio al Genoa. La Juventus starebbe valutando l’ipotesi di offrire il cartellino del classe 2003 al Grifone pur di arrivare a portare Mateo Retegui in bianconero.

Il talento argentino naturalizzato italiano ha segnato 9 gol con 3 assist complessivi in 31 presenze con il Genoa. Numeri e prestazioni che sembrerebbero aver convinto Giuntoli a farsi avanti, visto che la Juve potrebbe perdere tra gli altri sia Moise Kean che Arkadiusz Milik. Il cartellino di Miretti più 13 milioni cash, una proposta che la dirigenza rossoblù potrebbe senza problemi accettare andando a rinforzare la mediana con uno dei prospetti più talentuosi e promettenti del calcio italiano che a Torino rischia di trovare poco spazio nella prossima stagione.