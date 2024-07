La Juve vende tutti, Locatelli via per 24 milioni: la destinazione

Manuel Locatelli può lasciare la Juventus durante l’estate per 24 milioni di euro! Giuntoli sta vendendo tutti. La possibile destinazione

La rivoluzione voluta da Cristiano Giuntoli e dai vertici bianconeri è realtà. Diversi calciatori stanno lasciando il club bianconero, altri sono in procinto di farlo mentre in entrata sono pronosticati diversi colpi. Thiago Motta vuole assemblare una squadra diversa da quella che era di Allegri e che nell’ultimo anno ha conquistato il piazzamento Champions e la Coppa Italia.

Il club bianconero è atteso da un vero e proprio restyling. Dopo l’addio ormai sicuro di Rabiot e quello possibile di Chiesa, ne potrebbe presto arrivare un altro. Riguarda Manuel Locatelli, fin qui mai in discussione. Invece anche il centrocampista può lasciare Torino per una cifra intorno ai 24 milioni di euro. C’è una squadra che è sulle sue tracce. Si sta studiando la miglior offerta possibile da far recapitare alla Juve.

Locatelli è addio alla Juve? Un club fa sul serio, i dettagli

Le qualità del centrocampista hanno stregato un club estero, nonostante non si sia potuto mettere in mostra durante gli Europei, non essendo stato convocato (un po’ a sorpresa) dal CT Spalletti. Uno degli esclusi eccellenti della spedizione azzurra in Germania, potrebbe comunque avere un grande mercato.

Il Valencia lo sta seguendo con interesse. Gli spagnoli, infatti, sono sulle sue tracce da diverso tempo. Il club iberico si sta rilanciando dopo anni difficili, in cui ha vivacchiato a centro classifica. Vuole tornare ad essere protagonista, come negli anni d’oro quando era la terza forza del campionato dietro Barcellona e Real Madrid. Per farlo, la dirigenza sta puntando su nomi internazionali di spicco come può essere quello di Locatelli, protagonista nella vittoria dell’Italia dell’Europeo di tre anni fa. Per la Juve non è incedibile, come non lo è nessuno dei giocatori attualmente in rosa.

Giuntoli e il team mercato piemontese non direbbero no se dovesse arrivare un’offerta ritenuta giusta, ovvero un valore di mercato che oscilla appena sotto i 25 milioni di euro. Il Valencia potrebbe spingersi a offrirne 23-24 milioni: la Juve direbbe sì alla cessione. C’è poi da capire la volontà del centrocampista, che difficilmente però direbbe no al trasferimento anche perché in bianconero non avrebbe più quel posto assicurato da titolare com’è stato in passato. Le prossime settimane possono essere decisive per questo ennesimo colpo in uscita dell’estate juventina.