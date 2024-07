Colpo bianconero in attacco, arriva il miglior marcatore e assistman: è ufficiale

Il calciomercato è appena cominciato e diversi club sono attivi per rinforzare la propria rosa. Occhio al colpo.

Il calciomercato estivo è cominciato solo da pochi giorni e – mentre diverse Nazionali sono ancora impegnate tra Europei e Coppa America – i club lavorano intensamente al calciomercato. L’obiettivo è rinforzare la rosa, ogni club vuole questo ma allo stesso tempo è importante mantenere un occhio di riguardo al bilancio.

Ci sono big come la Juventus che si sono già rinforzate, sono arrivati a centrocampo Khephren Thuram (mancano solo gli ultimi dettagli) e Douglas Luiz e presto potrebbero arrivare ulteriori colpi: nello specifico piacciono molto Koopmeiners e Kiwior, ad ogni modo sono quelli i reparti dove Giuntoli sta lavorando con intensità.

La Juve è una delle squadre più attive, ma anche altri club stanno lavorando per accontentare le richieste del proprio tecnico. Tra queste c’è l’Udinese della famiglia Pozzo, società che nell’ultima stagione ha sfiorato la retrocessione ed ha vissuto una delle peggiori annate di sempre. Il club bianconero necessita di rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. Nell’ultima stagione solo Lucca ha garantito un importante numero di gol mentre l’infortunato Deulofeu e Success, oltre al neo acquisto Davis, non hanno dato il contributo che la società si aspettava. Per questo è in arrivo un nuovo colpo.

Serie A, colpo a sorpresa in attacco: rinforzo per i bianconeri

Colpo esotico per l’Udinese, da anni abituata a comprare giovani talenti per poi rivenderli a peso d’oro. Quando arrivano questa tipologia di acquisti spesso puoi fallire, ma i tifosi si augurano che non sia questo il caso. Il club bianconero ha rinforzato l’attacco, è in arrivo Damian Pizarro, attaccante 19enne, rivelazione nell’ultima stagione con il Colo-Colo, club cileno.

Nessuna parentela con l’ex Udinese ed Inter David Pizarro, ma un giocatore dotato di grande talento. Nell’ultima stagione ha totalizzato 7 gol e 7 assist, il club nutre grande fiducia in lui e spera che Damian possa rivelarsi un autentico colpaccio.

L’abitudine dell’Udinese con i cileni è ottima in quanto oltre al già citato David Pizarro la famiglia Pozzo prelevò anni fa la stella Alexis Sanchez e tutti noi conosciamo la carriera del forte attaccante, nell’ultima stagione nell’Inter campione d’Italia. Già da qualche Damian Pizarro gioca in prima squadra, la società lo notò nelle giovanili dell’Universidad de Chile ed ora è pronto al grande salto in Europa. Occhio all’ennesima sorpresa della famiglia Pozzo, l’obiettivo è rilanciare la squadra.