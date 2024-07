Juventus, Thiago Motta non perde altro tempo: li ha già ‘mandati a casa’

Juventus, le prime decisioni di Thiago Motta stanno per arrivare: ecco chi sono i tagliati del nuovo corso

Oggi parte ufficialmente la nuova era in casa Juventus, con Thiago Motta, che ha preso il posto di Allegri, che dirigerà il suo primo allenamento. E secondo quanto riportato da TuttoSport il tecnico che ha portato il Bologna in Champions League un paio di decisioni, forse qualcuna in più, le avrebbe già prese.

Insieme al suo staff, infatti, avrebbe visionato moltissimi filmati dei giocatori che avrà a disposizione, per non perdere nemmeno un minuto del proprio tempo iniziando a programmare la prossima stagione. E questo gli ha permesso di tirare un primo bilancio. Ci sono alcuni uomini infatti che non rientrerebbero nei programmi del nuovo allenatore. E andiamo a vedere insieme chi sono.

Juventus, ecco i tagliati di Motta

Il primo è Hujsen, il difensore spagnolo con un passato di sei mesi alla Roma, che come sappiamo è entrato nel mirino del Psg: su di lui Motta a quanto pare non vorrebbe fare affidamento, quindi ha la valigia pronta. Davanti ad un’offerta importante Giuntoli non lo tratterrebbe proprio.

Impressionato – in questo caso in maniera positiva da Soulé – che alla fine potrebbe anche rimanere dentro la Continassa – Non ci dovrebbe essere spazio dentro la Juventus per Hasa, che nello scacchiere del tecnico si potrebbe pestare i piedi con Adzic, un altro giovanissimo che la Juve ha preso da un poco di tempo e che Motta non vede l’ora di vedere all’opera. Ovviamente in tutto questo c’è anche il discorso che riguarda Federico Chiesa: la Juve lo cederebbe intorno ai 20-25milioni di euro, ma il giocatore sta prendendo tempo per capire il futuro.