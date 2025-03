“Guardiola alla Juventus”: lo ha detto davvero, tifosi in estasi

Pep Guardiola, storico allenatore del Manchester City, alla Juventus? L’ultima indiscrezione fa impazzire i tifosi bianconeri.

L’ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato della breve esperienza di Thiago Motta alla Juventus, tracciando un parallelismo con la propria avventura bianconera nei primi anni ’90, pur sottolineandone le differenze. In un’intervista rilasciata a ‘Libero, Maifredi ha spiegato così.

“Nel 1990 fui chiamato per cambiare il concetto di un club e di una squadra, mentre Motta è stato ingaggiato per migliorare il gioco. Io trovai un ambiente ostile fin dall’inizio: la squadra si compattò attorno a Dino Zoff quando seppe del mio imminente arrivo. Dopo una trasferta contro la Sampdoria fui io stesso a decidere di andarmene“. Ma ciò che ha interessato proprio i tifosi bianconeri e a proposito della futura panchina. Maifredi, infatti, ha poi parlato del futuro della Juventus, convinto che Igor Tudor non sarà la scelta definitiva del club.

Tifosi in estasi: “La Juventus ha in mente Guardiola”

Così ha parlato, infatti, Maifredi facendo, letteralmente, sognare i tifosi bianconeri: “Tudor è un bravo tecnico, ma penso sarà soltanto un traghettatore. Sono certo che la Juventus ha in mente un colpo grosso. Credo che non sbaglio a dire Guardiola: ha un contratto con il Manchester City, ma vuole venire ad allenare in Italia. Gli manca solo vincere lo scudetto in Serie A e penso consideri la Juventus l’eccellenza del nostro calcio“.

Infine, Maifredi ha immaginato come sarebbe una Juventus allenata da Pep Guardiola: “Ancora più tecnica, con Koopmeiners al centro, Yildiz reso centrale nel suo gioco e Vlahovic valorizzato al massimo. Inoltre, porterebbe tre-quattro fedelissimi dal Manchester City, anche se il club dovrà dargli una grossa mano sul mercato“.

Le parole di Maifredi alimentano il dibattito sul futuro della Juventus, che, dopo l’addio di Motta, potrebbe davvero puntare su un profilo di livello mondiale per rilanciare il progetto bianconero. Certamente un profilo come quello di Pep potrebbe, davvero, far sognare in grande, proprio alla pari del periodo in cui la Juventus riuscì nell’impresa dell’acquisto di Cristiano Ronaldo. Rimaniamo, dunque, in attesa per ulteriori novità in merito ad una questione sempre più interessante.