Bomba Juve, scatta l’ultimatum: colpo da 30 milioni, c’è la data

Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni di euro per i bianconeri. Ma c’è una data limite e oltre non si può proprio andare

Il cambio di allenatore ha stravolto tutte le carte in tavola. Sì, perché se ci fosse stato ancora Thiago Motta, siamo sicuri, che la Juventus per il giocatore in questione si sarebbe mossa con largo anticipo. Giuntoli ne ha parlato, c’è da dirlo, confermando che l’interesse è forte e che alla fine tutto dovrebbe essere messo a posto, però sappiamo benissimo, adesso, che le cose possono cambiare in maniera repentina.

Alti e bassi. Più alti, diciamo, almeno quando è stato in campo. Anche se una serie di infortuni hanno messo in allarme tutti. Non ci si può fidare più di tanto sotto l’aspetto fisico ed è giusto sottolinearlo. E poi i soldi che devono essere investiti, 30 milioni di euro il patto chiuso la scorsa estate, sono tanti. E senza qualificazione Champions League dove si possono trovare tutti questi soldi?

Calciomercato Juventus: ultimatum per Conceicao

Il profilo se non lo avrete capito è quello di Conceicao. Arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, con i lusitani la Juventus ha trovato un accordo per il riscatto sulla base di 30 milioni. C’è comunque una data, oltre la quale Giuntoli perderebbe la possibilità di prendere l’esterno offensivo senza trattare con nessuno e senza rischiare, soprattutto, di perderlo. Una data fissata, secondo quelle che sono le informazioni di Ekrem Konur, al 25 giugno di quest’anno, in pieno Mondiale per Club, ma anche con la certezza o meno di giocare l’anno prossimo la massima competizione europea.

Siamo certi che i bianconeri vorrebbero tenerlo alla base. Ma siamo altrettanti certi che qualora non dovesse arrivare il quarto posto quello che permetterebbe appunto di andare a giocare con le big d’Europa l’anno prossimo, dentro il club per ovvi motivi economici verrebbero fatte delle valutazioni importanti. Valutazioni che, vuoi o non vuoi, deve anche fare il nuovo tecnico. Tudor o meno poco importa, una parola le deve anche mettere quell’allenatore che Giuntoli ha in mente e al quale vuole affidare la squadra l’anno prossimo. Attesa e nient’altro, insomma. Fino al 25 giugno, quando si scoprirà la verità.