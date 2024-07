Miretti per la rivelazione della scorsa Serie A, scambio assurdo con la Juve

Il futuro di Fabio Miretti appare lontano dalla Juventus con i bianconeri che potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio.

Dopo una stagione che lo ha visto inizialmente spesso titolare e successivamente relegato in panchina per lunghi periodi, Fabio Miretti è pronto a fare le valigie e cambiare maglia in Serie A.

Il centrocampista classe 2003 ha lentamente perso il posto da titolare alla corte di Massimiliano Allegri durante il campionato 2023/2024 ed ora è alla ricerca dell’offerta migliore per lui in vista della prossima stagione. La Juventus, acquistati Douglas Luiz e Kephren Thuram, con Teun Koopmeiners sempre nel mirino, è pronta a rivoluzionare completamente il centrocampo a disposizione di Thiago Motta. Il club potrebbe utilizzare Miretti come pedina di scambio per arrivare ad una delle giovani rivelazioni del campionato di Serie A.

Calciomercato, Miretti pedina di scambio: colpo Juventus

La Juventus avrebbe messo nel mirino Ibrahim Sulemana, giovane centrocampista ghanese del Cagliari che durante la scorsa stagione si è messo in mostra con due reti ed ha attirato l’attenzione di diversi club in Serie A.

Il mediano sa coniugare qualità e quantità e diverse big italiane hanno messo nel mirino il giocatore, pronto a vivere una stagione da protagonista a Cagliari. L’Atalanta ha preso già i primi contatti con i rossoblu per provare a strappare il calciatore alla squadra allenata da Davide Nicola ma la Juventus potrebbe convincere i sardi andando ad inserire nella trattativa il cartellino di Fabio Miretti. L’intenzione dei bianconeri è quella di lasciare ancora un anno il ghanese a Cagliari per permettergli di crescere giocando con maggiore continuità, lasciando partire da subito il talento italiano destinazione Sardegna.

Una mossa che potrebbe convincere il presidente Giulini a dare la precedenza alla Juventus nella trattativa per Sulemana potendo schierare in mediana la coppia formata dal ghanese e da Miretti. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra le parti per cercare di trovare un’intesa con la Juve pronta a mettere a segno un colpo in ottica futura in attesa di chiudere quelli necessari per la stagione che sta per prendere il via.

Cristiano Giuntoli non vuole assolutamente fermarsi a Thuram e Douglas Luiz ed ora è a caccia di un nuovo colpo. I contatti con l’Atalanta per Koopmeiners sono costanti con i bianconeri pronti a sacrificare Huijsen per cercare di abbassare le richieste economiche dei bergamaschi ma il giovane centrale piace anche al PSG. Non è da escludere poi un tentativo per Joao Cancelo con il portoghese che tornerebbe volentieri a Torino per la felicità di Thiago Motta che stima molto il giocatore del Manchester City.