Calciomercato Juventus, sarà Motta a decidere il suo destino: incontro decisivo

Calciomercato Juventus, sarà il tecnico bianconero a decidere se il giocatore può rimanere o meno a Torino.

I primi giorni di ritiro, a Thiago Motta, serviranno anche per schiarirsi le idee. L’ex tecnico del Bologna, infatti, nella prima settimana sta avendo modo di lavorare con chi non ha preso parte né agli Europei né alla Coppa America. Figure non di primo piano, per capirci, la cui permanenza a Torino non è affatto scontata.

Spetterà a lui, una volta concluso il pre-campionato, decidere se tenerli oppure se potranno essere ceduti senza particolari rimpianti. Il nuovo allenatore bianconero comunicherà al direttore sportivo Cristiano Giuntoli quali sono i giocatori, tra cui diversi giovani, che l’hanno colpito maggiormente fin dal suo arrivo a Torino. E che meritano, dunque, un’altra chance. Altrimenti il responsabile dell’area tecnica cercherà di piazzarli, se soltanto in prestito o a titolo definitivo – l’obiettivo è ovviamente quello di incrementare il cosiddetto tesoretto – lo sapremo solamente a tempo debito. Uno di quelli che può lasciare la Juventus dopo appena una stagione è l’ex Lille Timothy Weah.

Calciomercato Juventus, il futuro di Weah resta in bilico

Il figlio dell’ex attaccante del Milan George non ha particolamente brillato nella sua prima stagione in bianconero, contrassegnata anche dagli infortuni.

🚨 #Weah–#Juve: non è ancora avvenuto l’incontro tra la dirigenza e l’entourage dell’americano 🇺🇲 Fondamentale per determinare il suo futuro sarà il confronto con #ThiagoMotta al rientro a Torino del giocatore 👀⚪⚫ ✍️ @RiccardoMeloni4 #CMITmercatohttps://t.co/vP4fTvaQkK — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 15, 2024

Per l’ex allenatore Allegri, poi, era un esterno a tutta fascia, anche con compiti difensivi, ruolo che nell’ultimo anno aveva ricoperto anche in Francia. Thiago Motta, al contrario, potrebbe impiegarlo come esterno alto nel suo 4-2-3-1, con licenza di offendere. E chissà che Weah non riesca ad esplodere definitivamente ed a confermare le buone sensazioni che aveva dato al momento del suo acquisto. Stando a quanto riportato dal portale Calciomercato.it, a dipanare i dubbi ci penserà l’incontro tra il suo entourage e la Juventus non appena il calciatore rientrerà dalle vacanze (ha preso parte alla Coppa America con gli Stati Uniti). Il parere di Motta, in quel caso, sarà determinante.