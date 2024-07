Dal Chelsea alla Juve in prestito, che rinforzo per Thiago Motta

Un calciatore potrebbe trasferirsi alla Juve in prestito dal Chelsea e rappresenterebbe un innesto molto importante per Thiago Motta

La Juve di Thiago Motta sta prendendo forma ed è già cambiata in molti elementi fondamentali per il gioco dell’allenatore ex Bologna. Basti pensare al centrocampo dove hanno già firmato due pedine essenziali come Douglas Luiz e Khephren Thuram, in attesa di sapere come andrà a finire per Teun Koopmeiners.

E poi c’è la difesa, dove non è arrivato Calafiori, ma il profilo di Todibo resta caldissimo per i bianconeri. Insomma, di pedine ne sono cambiate tante e ne cambieranno ancora molte, ma non bisogna neanche tralasciare l’attacco. La missione del nuovo allenatore sarà far tornare Dusan Vlahovic ai massimi livelli, avvicinarlo alla porta e permettergli di avere sempre più continuità in zona gol, ma il serbo non potrà essere da solo a cercare di riportare la Juve in vetta al campionato.

Per questo, si è parlato a più riprese del ritorno di Alvaro Morata, ma lo spagnolo sarà il prossimo centravanti del Milan dopo le ultime fatiche con la Spagna e la conquista del titolo europeo, ma soprattutto dopo la rottura con l’Atletico Madrid. Madama comunque non si dà per vinta e potrebbe aver trovato un altro nome all’altezza, considerato anche l’addio di Moise Kean.

La Juve punta un altro attaccante: occhio a Broja del Chelsea

Il nome giusto potrebbe essere quello di Armando Broja. Come riportato da ‘Tutto Juve’, la dirigenza sta seguendo il nome del centravanti da tempo e potrebbe essere il profilo giusto per ringiovanire la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Di proprietà del Chelsea, parliamo di un bomber accostato in più occasioni all’Italia, che abbina fisicità a un buon senso del gol e alla capacità di giocare in tandem con il resto della squadra. Nonostante finora non abbia trovato la continuità che cercava, proprio la sua giovane età attira diversi club di livello internazionale, pronti a puntare su di lui.

Tra questi c’è proprio la Juve, con Cristiano Giuntoli che ha tutta l’intenzione di impostare l’operazione in prestito con diritto di riscatto, in modo da valutare al meglio l’operato del centravanti in Italia e di riservarsi la possibilità di trattenerlo a Torino se dovesse esplodere definitivamente. La pista, quindi, va tenuta d’occhio e potrebbe cambiare le gerarchie in vetta alla Serie A.