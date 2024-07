Dalle parole ai fatti: arrivano 25 milioni per Soulé

Arrivano 25 milioni per Soulé. Sembra davvero giunta ai titoli di coda l’avventura del 21enne argentino alla Juventus. Ma rimane in Serie A.

Senza soluzione di continuità. Il lavoro di Cristiano Giuntoli, e del neonato staff di collaboratori, non si arresta un attimo. Troppe componenti da mettere, o rimettere, a posto all’interno di una Juventus che sta conoscendo un cambiamento epocale.

Prima l’intera dirigenza ridisegnata da John Elkann dopo che la vecchia era stata spazzata via dall’inchiesta Prisma. Poi la scelta del numero uno di Exor di chiamare alla Juventus Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli campione d’Italia. Al nuovo direttore dell’Area tecnica è stata data carta bianca per perseguire un solo fine: ricostruire una Juventus vincente ma sostenibile finanziariamente. Qualcosa che alla Juventus non si era mai visto, nemmeno nell’epoca più buia della storia del club sabaudo, nel 2006, dopo lo scandalo Calciopoli. Dopo un primo anno di studio, Giuntoli ha progettato la sua nuova Juventus e ne ha affidato la guida a Thiago Motta. Il tecnico del Bologna dei miracoli ha bisogno, però, di un organico adeguato alla sua idea di calcio che coincide, perfettamente, con quella di Giuntoli. Un’idea di calcio che ha bisogno di grandi interpreti.

Arrivano i denari e Soulé saluta tutti

La campagna acquisti della Juventus, all’insegna della sostenibilità e del taglio alle spese, vive osservando la regola del prima vendere per poi acquistare.

La Next Generation rappresenta un orgoglio tutto bianconero, perché la Juventus, nel 2018. è stata la prima società che ha creduto nella seconda squadra. Negli ultimi due anni tanti giovani si sono affacciati con successo sul palcoscenico della nostra Serie A. Matias Soulé è, insieme a Kenan Yildiz, la stella più lucente di quel progetto. L’ultima stagione Soulé l’ha vissuta da protagonista indossando la maglia del Frosinone. Ha fatto innamorare il popolo ciociaro e tutti color che, giornata dopo giornata, hanno ammirato le sue giocate, le sue reti e la sua esponenziale crescita. Il talento argentino di Mar del Plata, classe 203, è al passo d’addio. La Premier League chiama con Leicester e West Ham, ma è la Roma di Daniele De Rossi ad aver ammaliato il talento bianconero. La Juventus chiede, o forse chiedeva, per Soulé non meno di 35 milioni di euro tra base fissa e bonus. Dalla Roma è arrivata l’offerta ufficiale da 25 milioni di euro tra fisso e bonus facilmente raggiungibili. La Juventus potrebbe ‘accontentarsi’ anche perché vi sono in corso trattative in entrata che non possono essere protratte troppo a lungo.

Dalle parti della capitale, sponda giallorossa, sorridono tutti. A Torino qualcuno si sta già rammaricando.