Fumata bianca a un passo, lascia il club nerazzurro e dice sì alla Juve

Colpo importante per la Juventus, arriva dal club nerazzurro: firma vicinissima, cosa manca per l’annuncio

Una delle telenovele di mercato che hanno accompagnato questa fase del mercato juventino sta per chiudersi, e nel modo che tutti auspicavano. Fumata bianca in arrivo per il nerazzurro, prossimo a diventare un calciatore bianconero. Proprio quando le cose sembravano essersi complicate, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe spinto sull’acceleratore per anticipare la concorrenza e mettere a segno un colpo in grado di spostare gli equilibri.

Come al solito la Juventus, anche in questa fase importantissima di mercato in cui deve costruire un team vincente fin da subito, in grado di realizzare il progetto studiato nel dettaglio da Cristiano Giuntoli e dal tecnico Thiago Motta, riesce a proiettarsi sul futuro, a non perdere di vista gli obiettivi da raggiungere sul lungo periodo.

Perché se c’è un aspetto del nuovo corso juventino che sta garantendo attualmente alla società di potersi muovere, anche con discreta forza, sul mercato, è l’attenzione che i dirigenti hanno dimostrato, negli ultimi anni, per i giovani bianconeri, grazie al progetto Next Gen trasformatosi in una vera e propria fucina di talenti. Una fucina che presto verrà arricchita da un nuovo nome, un calciatore giovane e dal potenziale ancora tutto da scoprire.

Juventus, arriva il gioiello nerazzurro: chiusura vicina

Il nerazzurro che da settimane ormai i tifosi della Juventus sognano con insistenza è sicuramente Teun Koopmeiners, centrocampista tuttofare che ha reso grande l’Atalanta negli ultimi anni e che potrebbe rappresentare il vero super-colpo di mercato firmato Giuntoli in questa fase di rinascita juventina.

In attesa di poter abbracciare il centrocampista olandese, il club ha deciso però di concentrarsi su altri rinforzi, mettendo a segno negli ultimi giorno un grande colpo per la Next Gen, un giovane talento pronto a esplodere proprio con la maglia bianconera.

Stando a quanto riferito dal quotidiano La Nazione, la trattativa sarebbe ormai ben avviata, quasi alla chiusura, tra la Juventus e il Pisa per il talentino francese Lisandru Tramoni, classe 2003. Un attaccante esterno di origini corse, nato e cresciuto ad Ajaccio prima di essere portato in Italia dal Cagliari e acquistato, nel 2022, proprio dai nerazzurri toscani.

Grande protagonista in Serie B lo scorso anno, con ben 23 presenze condite da 2 gol e 2 assist, oltre a giocate di grande classe, Tramoni potrebbe rappresentare il talento giusto su cui scommettere per cercare di innalzare il livello tecnico della Next Gen, puntando con forza all’obiettivo grande: la promozione in Serie B, fin qui mai riuscita a nessuna seconda squadra in Italia da quando è stato dato il via libera ai progetti under 23 nel calcio professionistico.