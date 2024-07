Juve, che tradimento, Rabiot in Serie A: firma da 22 milioni

Adrien Rabiot ha salutato ufficialmente la Juventus con il francese che potrebbe passare in una rivale storica.

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere ancora in Serie A. Il centrocampista francese è alla ricerca di un nuovo club dopo la fine dell’avventura alla Juventus ed è pronto a dire sì alla rivale storica.

Dallo scorso 1 luglio Adrien Rabiot è un calciatore senza contratto con il classe 1995 che, dopo cinque stagioni passate alla Juventus, è alla ricerca di una nuova avventura. Un possibile colpo a zero che ha attirato l’attenzione di molti club tra cui anche uno italiano pronto a fare la propria offerta alla mezzala. Un eventuale tradimento che andrebbe a colpire i tifosi della Juventus, con il tempo si erano molto legati al giocatore che decise di rinnovare di un anno il suo contratto un’estate fa.

Calciomercato, Rabiot pronto a dire sì alla rivale della Juventus

Il Milan ha messo nel mirino Adrien Rabiot con la dirigenza rossonera che è pronta a spingersi fino ad un quadriennale da 5,5 milioni di euro l’anno per assicurarsi il suo cartellino a costo zero. Un totale di 22 milioni di euro che potrebbe convincere il giocatore.

La richiesta della mezzala francese è più alta chiedendo circa 7 milioni di euro l’anno ma il Milan punta molto sulla durata del contratto che al momento non è stata proposta così lunga da altre squadre. Sulle tracce del francese c’è però anche il Real Madrid con Carlo Ancelotti che apprezza molto le qualità del centrocampista e sarebbe felice di poterlo inserire nella propria rosa, in particolare dopo l’addio di un calciatore importante come Toni Kroos.

L’ex centrocampista del PSG piace molto anche al Liverpool con i Reds che vorrebbero assicurarsi il cartellino del giocatore transalpino già nei prossimi giorni. Sono infatti partiti i contatti tra la dirigenza del club inglese e l’entourage del giocatore che al momento è in vacanza dopo la conclusione dell’europeo terminato in semifinale per la Francia.

La sensazione è che entro la fine di luglio Adrien Rabiot scioglierà le riserve e deciderà cosa fare nel suo futuro. La proposta del Milan c’è ed è concreta ma la concorrenza non manca con un centrocampista come il francese che fa gola a tante big europee. In questo momento il Liverpool sembra essere la squadra che si è mossa in maniera più decisa sul giocatore ma la possibilità di restare in Italia stuzzica e non poco il francese.