Clausola da 45 milioni, la Juve tenta il colpo sensazionale!

Il mercato della Juve continua ad infiammarsi con tante trattative fino ad ora portate avanti da Giuntoli che fanno sognare i tifosi

Siamo giunti alla fase finale del mese di luglio, in questa parte centrale della sessione estiva di calciomercato le società cercano di completare al meglio le rose con innesti di qualità che possano aiutare ad aumentare il tasso tecnico. La Juventus fino ad ora tra giugno e luglio è riuscita già a mettere a segno quattro colpi di peso come Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e per ultimo il difensore Juan David Cabal.

La campagna di rafforzamento che sta portando avanti il direttore bianconero Cristiano Giuntoli è infatti senza dubbio di ottima fattura. La speranza di tutti i sostenitori juventini è che il nuovo allenatore Thiago Motta riesca a far funzionare tutto quanto al meglio fin da subito. Tra meno di un mese inizierà infatti il nuovo campionato di Serie A e il sogno di tutto il mondo Juve è quello di tornare ad alzare lo Scudetto dopo che hanno vinto Milan, Napoli ed Inter.

Il nuovo obiettivo della Juve ha impressionato ad Euro 2024: la clausola da 45 milioni attrae Giuntoli

Per cercare di completare al meglio anche il reparto avanzato, dopo i già citati ottimi innesti in difesa e a metà campo, Giuntoli vuole regalare a Thiago Motta anche dei rinforzi offensivi. Il nuovo obiettivo della Juve risponde al nome di Francisco Conceicao. Il talento del Porto ha fatto a tutti una bellissima impressione durante l’ultimo Europeo in Germania con la maglia del suo Portogallo.

Come sostenuto dal giornalista di Sport Mediaset, Claudio Raimondi, la Juventus vorrebbe portare Conceicao a Torino ma per riuscirci dovrà trovare il modo di pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Il Porto non sembra infatti disposto a cedere per nessun’altra cifra il forte esterno d’attacco classe 2002.

Il valore di Conceicao sembra essere evidente, nell’ultimo anno ha messo a referto 5 gol e 4 assist in 27 gare del campionato portoghese. A renderlo celebre è stato però il gol realizzato al 90′ (appena dopo il suo ingresso in campo) nella gara ad Euro 2024 contro la Repubblica Ceca che è valso la vittoria per 2-1 del suo Portogallo.