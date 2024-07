Simeone ce l’ha fatta, dai bianconeri all’Atletico Madrid per 18 milioni

L’Atletico Madrid torna a pescare in Serie A in sede di calciomercato con i Colchoneros pronti a strappare un talento ai bianconeri.

Le strade del mercato dell’Atletico Madrid e della Serie A tornano ad intrecciarsi. Dopo l’affare Morata con la punta che è passata al Milan, gli spagnoli guardano con interesse al nostro campionato pronti a mettere sul piatto circa 18 milioni di euro per un giovane talento.

L’inizio ufficiale della nuova stagione si avvicina sempre di più e le squadre sono al lavoro per andare a chiudere quei colpi necessari alla sistemazione dei propri organici. L’Atletico Madrid, salutato ufficialmente Hermoso, pronto a trasferirsi in Serie A nei prossimi giorni, è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Diego Pablo Simeone. I Colchoneros sono pronti a chiudere un affare andando ad offrire circa 18 milioni di euro per un difensore battendo la concorrenza delle big del nostro campionato.

Calciomercato, colpo Atletico Madrid in Serie A: 18 milioni

L’Atletico Madrid sarebbe disposto a soddisfare le richieste dell’Udinese e vorrebbe portare nella capitale spagnola Jaka Bijol, difensore sloveno classe 1999 che ha fatto molto bene con la maglia bianconera.

Il nome del centrale dell’Udinese fa il paio con quello di Pavlovic, centrale serbo che piace però molto anche al Milan. Sul difensore i rossoneri sembrano essersi mossi con netto anticipo e la trattativa con il Salisburgo appare vicina alla conclusione positiva. Per questo motivo le attenzioni dell’Atletico Madrid sembrano essere rivolte al difensore della squadra allenata da Runjaic.

Come accaduto già in passato per Rodrigo De Paul quindi, l’Atletico Madrid è pronto a chiudere un nuovo affare con l’Udinese per assicurarsi uno dei migliori giocatori della rosa dei friulani. Il difensore piace però molto anche all’Inter che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con la dirigenza del club bianconero per provare a strappare il sì e regalare un nuovo difensore centrale a Simone Inzaghi.

La Juventus, dal canto suo, continua a seguire il giocatore sloveno guardando con interesse l’evolversi della situazione. Al momento c’è un esubero di calciatori nella retroguardia bianconera con Cristiano Giuntoli che dovrà prima sistemare quei giocatori che non rientrano nei piani di Thiago Motta. In questi giorni, infatti, si sta valutando il futuro di Daniele Rugani che piace a molte squadre di Serie A e quello di Huijsen, per il quale potrebbero giungere presto offerte dall’estero con il PSG fortemente interessato al cartellino dell’olandese.