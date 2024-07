La Juve chiude l’affare da 30 milioni di euro: subito in ritiro

La Juve chiude l’affare da 30 milioni di euro, ecco le cifre dell’operazione: Motta si sfrega le mani.

Da quando ha messo piede alla Continassa, un anno fa, Cristiano Giuntoli ha dimostrato di essere un grande appassionato di Ligue 1. Nel senso che è dal massimo campionato francese che il responsabile dell’area tecnica bianconera ha attinto principalmente nelle ultime due sessioni di mercato. Nella passata stagione dal Lille arrivarono sia Timothy Weah che Thiago Djalò, mentre quest’anno la Juventus ha acquistato dal Nizza Khephren Thuram.

La lista, però, è ancora lunga. In Costa Azzurra gioca un altro pupillo di Giuntoli, che molto probabilmente “diventerà” il rinforzo per la difesa richiesto da Thiago Motta. Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo, sempre più vicino alla Signora. Secondo Sportmediaset, i rossoneri hanno aperto oneroso con obbligo di riscatto: 10 milioni subito e 20 l’anno prossimo. Una formula che sembra accontentare il Nizza, ormai rassegnatosi alla partenza dell’ex Barcellona, un giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di difensore centrale sia di giocare come mediano davanti alla difesa. Tutti felici e contenti, dunque? In realtà no, perché la Juve sembra tergiversare mentre il club transalpino ha fretta di chiudere l’affare.

La Juve chiude l’affare da 30 milioni di euro, Todibo a un passo

A Nizza vogliono che la trattativa decolli il più presto possibile, in modo tale da risparmiare un mese d’ingaggio del loro calciatore. Mica noccioline.

La Juventus, dal canto suo, per completare il tutto vorrebbe prima effettuare una cessione, quella di Dean Huijsen, tornato dal prestito alla Roma ma non convocato da Motta per il ritiro in Germania (una scelta abbastanza eloquente). Il futuro del giovane olandese sarà con ogni probabilità in Germania: su di lui ci sono sia Wolfsburg che Stoccarda, pronti ad esaudire le richieste di Giuntoli (almeno 20-25 milioni di euro). Ricordiamo, infine, che la Juve ha già trovato un accordo con Todibo: quinquennale da 2 milioni l’anno più bonus.