Tradimento Verstappen: è saltato tutto

La situazione del tre volte campione del mondo rimane molto turbolenta, nelle prossime settimane ogni scenario potrebbe materializzarsi

Se fino a qualche mese fa il binomio Max Verstappen–Red Bull poteva essere considerato inscindibile, oggi non lo è più. Complice un ultimo periodo complicato sul piano dei rapporti interni, non su quello risultati raggiunti in pista (quelli nonostante tutto alla fine ci sono sempre), il tre volte iridato si trova in mezzo a due fuochi ed effettivamente sta toccando con mano cosa significa essere in crisi.

Del resto, è la prima volta che gli capita, e le reazioni in tal senso sono spropositate anche per il fatto che fino a questo Mondiale mai aveva sperimentato una delusione dietro l’altra. In pista, il pilota olandese dà sempre il massimo, ma gli errori che ha accumulato negli ultimi Gp – Ungheria compreso – fanno riflettere molto.

A tutto questo si aggiunga una situazione interna a Milton Keynes in evoluzione, dove anche Helmut Marko sta progressivamente giocando a carte scoperte.

Verstappen, Marko calma le acque ma la tempesta è in arrivo

Il campione del mondo aveva definito, non a caso, il Gp di Ungheria cruciale per il proseguo del campionato. Non è andato nel migliore dei modi, un quinto posto amaro e caratterizzato da tanti malumori, sia contro alcuni piloti che contro il proprio team. Lo hanno ben capito, in pista, Lewis Hamilton, e dal muretto, Gianpiero Lambiase, ingegnere di Max che ha definito il corridore “un bambino” nel finale di gara per le sue continue lamentele.

A seguito del Gp ungherese, bisogna poi sottolineare la mossa di Helmut Marko, il quale dopo un incontro con i pezzi grossi della scuderia, ha deciso di aggiornare il proprio contratto, scrivendo su di esso che rimarrà fino al 2026. E questa notizia, confermata da più fonti vicine al team anglo-austriaco, potrebbe provocare il terremoto tanto temuto dai fan: il destino del consigliere austriaco è legato a quello di Max. Per cui il corridore olandese, a questo punto, rimarrà a Milton Keynes fino al 2026 (non più fino al 2028), salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Proprio Marko ha commentato il momento di Verstappen, giudicandolo come fortemente negativo ma che in un modo o in un altro deve essere sistemato: “È davvero arrabbiato. Ora dobbiamo fare in modo che il suo umore migliori di nuovo. Si tratta di migliorare ancora la macchina e di dare a Max un buon feeling, a quel punto le acque si calmeranno“, ha commentato l’austriaco.