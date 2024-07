Dal Milan alla Juve, rilancio significativo: Giuntoli beffa i rossoneri

La Juventus è pronta a beffare il Milan in sede di mercato con i bianconeri pronti a rilanciare per un obiettivo dei rossoneri.

Juventus e Milan si stanno scontrando in più di un’occasione durante questa estate per quello che riguarda il calciomercato e Cristiano Giuntoli è pronto a beffare i rossoneri con un colpo a sorpresa.

Mancano meno di tre settimane all’inizio del nuovo campionato di Serie A con le squadre che stanno cercando di accelerare per chiudere gli affari necessari a sistemare le rose. La Juventus è tra le più attive in queste ultime ore con i bianconeri che hanno deciso di inserirsi a sorpresa su uno degli obiettivi di mercato del Milan. Giuntoli, affiancato dalla sua squadra mercato, sta provando a chiudere in tempi brevi per un mediano che sembrava destinato a Milano, sponda rossonera.

Milan beffato, Giuntoli lo porta alla Juventus: che colpo

Stando a quanto affermato da Paolo Paganini su X, la Juventus si sarebbe inserita in maniera decisa nella corsa a Youssouf Fofana. Un rilancio da parte dei bianconeri che avrebbe superato l’offerta fatta dal Milan per il mediano del Monaco.

Questo quanto scritto dal giornalista Rai sul proprio profilo X, aprendo ad un possibile inserimento dei bianconeri per quello che riguarda il giocatore della nazionale francese: “Sono appena uscito dal ristorante sul porto e mi hanno detto persone ben informate che su Fofana che sembrava destinato al Milan c’è stato un rilancio importante nelle ultime ore della Juventus visti gli ostacoli per arrivare a Koopmeiners”.

Una decisione, quella della Juventus, giunta proprio per via delle difficoltà incontrate in queste ultime ore per l’affare Koopmeiners. L’olandese, al termine della scorsa stagione, aveva affermato che era pronto a salutare l’Atalanta ma il club orobico al momento non sembra disposto a lasciarlo partire. Per dare l’ok alla cessione della mezzala Percassi chiede circa 60 milioni di euro, possibilmente senza l’inserimento di contropartite. Una richiesta che ha spaventato tutte le pretendenti ed in questo momento non sembra esserci nulla di concreto.

Nel frattempo il Milan non ha ancora mollato la presa sul centrocampista francese nonostante la distanza con il Monaco sia ampia. I rossoneri cercano di fare leva sulla volontà del calciatore classe 1999 che da tempo aveva trovato un accordo con i rossoneri per il passaggio alla corte di Paulo Fonseca. La Juve, dal canto suo, vuole provare a chiudere quanto prima con la società monegasca per poi tentare di chiudere l’affare anche con il giocatore.