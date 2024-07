Giuntoli è uno spettacolo, la Juve brucia tutti: arriva il nuovo craque

Nuovo acquisto per la Juventus. Ecco la svolta a sorpresa dei bianconeri, che hanno chiuso per il craque mondiale.

Giuntoli pesca in Argentina e, strappandolo anche alla folta concorrenza, porta alla Juventus il giovane talento. Il ventenne, infatti, è pronto a legarsi ai bianconeri per le prossime stagioni. Un acquisto importante che conferma la volontà della Juve di puntare sui giovani talenti. Ecco tutti i dettagli su questa nuova operazione di calciomercato che consente alla Vecchia Signora di avere, nella propria rosa, un altro calciatore di enormi potenzialità.

Entra nel vivo il mercato della Juventus: con le cessioni di Soulé e Huijsen, infatti, la società sblocca le entrate ed è pronta a definire i prossimi colpi di mercato. Intanto, secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, i bianconeri hanno già definito l’acquisto del giovane talento, classe 2004, che ha tutte le qualità per fare bene nel campionato italiano. L’ex Estudiantes ha il doppio passaporto ed è pronto ad unirsi alla rosa del nuovo alleantore, che non vede l’ora di averlo a disposizione per utilizzarlo da subito.

Juventus: nuovo acquisto dall’Argentina, i dettagli

Potenziare la Next Gen è una priorità per la Juventus, che in questa sessione di mercato estiva 2024 ha ricavato quasi 80 milioni di euro dalla cessione dei propri giovani talenti. La strategia di formare giocatori nell’Under 23, infatti, porta a dei risultati in termini economici finanziari. E su questa scia si muovono Giuntoli e Claudio Chiellini, responsabile della squadra di Serie C allenata da Paolo Montero. Il tecnico è pronto ad accogliere nella sua rosa, che la prossima stagione giocherà nel girone del Sud Italia, un giovane argentino che ha tutte le qualità e che può seguire le orme di Matias Soulé.

E’ tutto pronto, infatti, per l’ingaggio del classe 2004 Juan Ignacio Quattrocchi che è saluta l’Estudiantes per firmare con la Juventus. L’argentino, inizialmente, si unirà alla Next Gen in Serie C, per poi tentare il salto in avanti come altri suoi compagni di squadra.

Chi è Quattrocchi, il nuovo acquisto della Juventus? E’ un figlio d’arte, dell’ex difensore Pablo Quattrocchi. Rispetto al padre, il giovane ventenne si è specializzato nel ruolo di seconda punta o trequartista. All’occorrenza anche esterno offensivo. Di piede mancino, nel maggio scorso ha disputato la sua ultima esperienza in Argentina proprio tra le fila dell’Estudiantes. Quattrocchi arriva alla Juventus a parametro zero. In possesso del doppio passaporto, italiano ed argentino, sarà inizialmente aggregato alla Next Gen di Paolo Montero, che avrà il compito di valorizzare e migliorare il calciatore che è considerato un buon prospetto.