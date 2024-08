Ahi ahi Juve, prendono Danilo per 11 milioni: il nome del nuovo club

Juventus, fai molta attenzione: stanno per prendere Danilo. Il club è pronto a sborsare ben 11 milioni di euro

La Juventus, in attesa dell’inizio del campionato, continua a lavorare sul campo. I ragazzi allenati da Thiago Motta, di ritorno dalla Germania, proseguono la preparazione in Italia. Anche la dirigenza non ha mai smesso di lavorare, soprattutto in ottica calciomercato, dedicandosi alle entrate e soprattutto alle uscite per fare cassa.

Proprio nelle ultime ore, però, sta prendendo sempre più largo l’ipotesi di un possibile addio da parte di uno dei leader della ‘Vecchia Signora’. Stiamo parlando di Danilo che, con il passare del tempo, si è conquistato la fiducia dell’ambiente bianconero fino a quando non è stato eletto capitano. Da quasi 12 anni il brasiliano è approdato in Europa grazie ai portoghesi del Porto.

Real Madrid, Manchester City e appunto Juventus le altre squadre in cui ha militato. Adesso, però, la nostalgia di casa potrebbe iniziare a farsi sentire anche per il calciatore. A quanto pare il club interessato è disposto ad arrivare addirittura ad 11 milioni di euro per averlo. Anzi, per riportarlo a casa.

Attenta Juve, Danilo torna a casa? Il club ci prova

Il nazionale della Selecao, in questo momento, è concentrato esclusivamente a questa stagione sportiva. Anche se le voci che potrebbero arrivare dal Brasile potrebbero distrarlo e non poco. A quanto pare il Santos ha serie intenzione di volerlo riportare a casa. Già, proprio il club che lo ha fatto diventare grande nel suo Paese e, soprattutto, fatto conoscere ed apprezzare in Europa.

Nella storica società brasiliana ha militato per ben due anni (dal 2010 al 2012). Adesso, a distanza di 12 anni, sta seriamente lavorando per riportarlo a casa. Come riportato in precedenza la dirigenza bianconera (quella brasiliana) è disposta ad arrivare fino ad 11 milioni di euro per acquistarlo. L’intenzione della società juventina non è assolutamente quella di cedere il proprio leader visto che vuole continuare a puntare su di lui.

Allo stesso tempo, però, bisogna guardare anche alla scadenza del suo contratto: la data, infatti, è fissata al 30 giugno del prossimo anno. Il rischio di poterlo perdere a parametro zero c’è eccome. Da precisare, però, che se dovesse disputare almeno il 50% delle partite, di questa stagione, allora scatterà in automatico il rinnovo fino al 30 giugno del 2026. Il suo futuro, quindi, è ancora tutto in ballo.